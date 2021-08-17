Kredi kartı başvuruları ilk altı ayda yüzde 100 arttı

Pandemi kapsamında uygulanan kısıtlamaların yaz başında gevşetilmesi, özellikle sosyal hayatı hareketlendirdi. Bu dönemde harcamalar artarken, vatandaş da çözümü kredi kartlarında buldu.

Merkez Bankası verilerini inceleyen kredi karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com’a göre, tedbirlerin hafifletilmesinden sonra kartlı harcamalar 25 Haziran-2 Temmuz haftasında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 35,4 milyar TL’ye ulaştı. Bu yükselişte artan kredi kartı başvuruları etkili oldu.

Verilere göre, 2021’in ilk altı ayında yapılan kredi kartı başvuruları 2020’ye göre yüzde 100 arttı. Başvuru oranları bir önceki yılla kıyaslandığında en çok artış yüzde 251 ile Ocak ve yüzde 190 ile Şubat aylarında görüldü. Kısıtlamaların kaldırıldığı Haziran ayında ise bu oran yüzde 64,62 olarak kayıtlara geçti.

İnternette 672,5 milyon kartlı ödeme işlemi yapıldı

İnternetten yapılan kartlı ödeme işlemlerini de inceleyen Hesapkurdu.com’un verilerine göre, 2021’in ilk 6 ayında yurt içi ve yurt dışı harcamalar için internetten toplam 672 milyon 551 bin 253 kartlı ödeme işlemi yapıldı. Bu rakamın 2020’nin aynı döneminde 412 milyon 246 bin 986 adet olması ise dikkat çekti. Benzer bir tablo, işlem tutarlarında da görüldü. 2020’nin ilk altı ayında 106 milyon TL bandında olan işlem tutarı, 2021’in ilk yarısında 186 milyon TL’yi aştı.

Konaklama harcamaları iki kat arttı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hesapkurdu.com Banka ve Kredi Ürün Müdürü Alper Lenger, şunları söyledi: “Neredeyse tüm kış boyunca durma noktasına gelen sosyal hayat, yaz başında kısıtlamaların kalkmasıyla bir anda pandemi öncesi dönemdeki halini aldı. Özellikle tatil planlarının ve düğün hazırlıklarının hızlanması, Temmuz ayında da kart başvurularının artmasına ve harcamaların konaklama, uçuş, seyahat, yeme-içme ve kuyum sektörlerinde yoğunlaşmasına neden oldu. Konaklama için yapılan harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse iki kat artarken, bu oran havayollarında yüzde 175’e, seyahat acentelerinde yüzde 85’e, yeme-içmede yüzde 80’e ve kuyumda yüzde 65’e yakın seyretti. Ancak son dönemde yeniden artışa geçen vaka sayıları, kış aylarında bu tablonun ilk sıralarında temel ihtiyaçları göreceğimizin sinyallerini veriyor.”