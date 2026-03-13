Kredi kartı borcu alarm veriyor: İstanbulluların yarısından fazlası borcunu kapatamıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın yayımladığı İstanbul Barometresi’nin Şubat ayı raporu, kentte yaşayanların ekonomik durumuna dair dikkat çekici veriler ortaya koydu.

Raporda yer alan “Gündem Araştırması” kapsamında katılımcılara ekonomi, tüketim alışkanlıkları ve Ramazan dönemine ilişkin sorular yöneltildi. Sonuçlar, kredi kartı borçlarının hane bütçeleri üzerindeki baskısının arttığını ve tüketim alışkanlıklarında belirgin bir değişim yaşandığını gösterdi.

Kredi kartı borcu ödeme güçlüğü artıyor

Araştırmaya göre Şubat ayında kredi kartı borcunun tamamını ödeyebildiğini belirtenlerin oranı yüzde 49,6’da kaldı. Buna karşılık katılımcıların yüzde 50,5’i kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini ifade etti.

Detaylı sonuçlar incelendiğinde katılımcıların yüzde 28,8’inin yalnızca asgari tutarı ödediği, yüzde 7,5’inin asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir ödeme yaptığı görüldü. Asgari tutardan daha az ödeme yapanların oranı yüzde 4,5 olurken, yüzde 9,7’lik bir kesim ise borcunu hiç ödeyemediğini belirtti.

Bu veriler, kredi kartı kullanımının yaygınlaştığı dönemde hane bütçeleri üzerindeki borç baskısının giderek arttığına işaret ediyor.

Ramazan’da gıda fiyatları hissedilir şekilde yükseldi

İstanbul Barometresi raporunda Ramazan ayına yönelik tüketim algıları da ölçüldü. Araştırmaya katılanların yüzde 46,3’ü Ramazan ayında gıda harcamalarının arttığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 67,5’i ise Ramazan döneminde gıda fiyatlarının yükseldiğini düşündüğünü ifade etti. Bunun yanında yüzde 13,5’lik bir kesim fiyatların makul düzeyde arttığını belirtirken, yüzde 11,3’ü fiyatların artmadığını dile getirdi. Katılımcıların yüzde 7,7’si ise bu konuda fikir sahibi olmadığını söyledi.

Tüketim alışkanlıklarında düşüş dikkat çekiyor

Araştırmanın tüketim alışkanlıklarına ilişkin bölümünde ise ekonomik koşulların harcama davranışlarını değiştirdiği görülüyor. İstanbulluların yüzde 57,6’sı son bir ay içinde dışarıda yeme-içme alışkanlıklarının azaldığını ifade etti.

Benzer bir eğilim giyim alışverişinde de gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 51,9’u giyim harcamalarında azalma olduğunu belirtti.

Araştırma sonuçları, ekonomik baskıların özellikle zorunlu olmayan harcamalarda tasarruf eğilimini güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Bu tablo, tüketicilerin artan maliyetler karşısında bütçelerini daha dikkatli yönetmeye çalıştığını gösteriyor.