Kredi kartı borcu olanlara müjde: Merkez Bankası faizleri düşürdü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,50'ye çekmişti. Alınan karar kredi kartı faiz oranlarına da yansıdı. Banka, kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri hesaplama marjlarını 25 baz puan düşürdü.
Resmi Gazete'de yayımlaan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri hesaplama marjlarını 25 baz puan düşürdü. Kararla birlikte akdi faizler yüzde 4.75'ten yüzde 4 buçuğa indirildi. Gecikme faizi ise yüzde 5.05'ten yüzde 4.80'e düşürüldü.
Alınan kararların 1 Ekim tarihiyle geçerli olacağı belirtildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ