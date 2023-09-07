Kredi kartı kullanımına düzenleme sinyali

Enflasyonla mücadelede tüketimi dizginlemeyi hedefleyen program uyarınca, vatandaşların kredi kartı kullanımı, tüketim talebini dengeleyecek şekilde yeniden düzenlenecek.

Kira ve konut fiyatlarındaki artış ise yeni sosyal konut projeleri ile aşılacak. 2026 yılında yüzde 5’lik büyüme, 2025’te tek haneli işsizlik de programın beklentileri arasında.

Milliyet'in haberine göre enflasyonla mücadelenin önceliklendirileceği 3 yıllık dönemde, sıkı para politikası ile seçici kredi uygulamalarının desteğiyle iç talepte dengelenme sağlanacak.

OVP’ye göre, vatandaşların kredi kartı kullanımı, parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecek.

TL mevduata geçişlerin hızlanmasıyla kredi korumalı mevduatların genel içindeki payı azaltılacak, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesabının yaygınlaştırılması sağlanacak.

Dijital Türk Lirası için idari düzenlemenin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanırken, kamuda harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek.

Kredi kartı kullanımı arttı

Vatandaş krizde kredi kartına sarıldı harcamalar, taksitler kredi kartıyla döndürülüyor.

Temmuz ayında 753 milyar TL tutarında 1,4 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. 2022 yılının temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 19'luk, banka kartı adedinde yüzde 14'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuz ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 1,4 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 787 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 516 milyon adedinde banka kartları, 84 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.