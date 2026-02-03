Kredi kartı limit kısıtlamasına reel sektörden uyarı: Nakit akışı ve talep baskı altına girebilir

İstanbul Tüccarlar Kulübü, kredi kartı limitlerine getirilen kısıtlamaların tüketim ve nakit akışını olumsuz etkileyerek özellikle KOBİ’lerde durgunluk riskini artırabileceğini belirtti.

Ekonomi yönetimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası koordinasyonunda kredi kartları, bireysel krediler ve konut finansmanını kapsayan yeni makro ihtiyati adımlar açıkladı. Bu kapsamda, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin, talep edilmesi halinde 48 aya kadar yapılandırılabilmesine imkân tanındı.

Ancak düzenlemeyle birlikte kredi kartı limitlerine de kısıtlama getirildi. Gerçek kişilere tahsis edilecek toplam kredi kartı limiti belgelenmiş gelire göre belirlenecek; toplam limiti 400 bin ile 750 bin lira arasında olanların limitleri yüzde 50, 750 bin liranın üzerinde olanların ise yüzde 80 oranında düşürülecek.

“Tüketimde yavaşlama kaçınılmaz”

İlker Önel, yapılandırma imkânının borçlu tüketiciler için kısa vadede rahatlatıcı olabileceğini ancak limit kısıtlamalarının daha geniş bir etki yaratacağını vurguladı. Son yıllarda uygulanan sıkı para politikaları ve hane halkı gelirlerindeki zayıflama nedeniyle reel sektörün zaten zorlandığını hatırlatan Önel, “Kredi kartı limitlerindeki daralma, tüketimde yavaşlamaya yol açacak. Bu durum, birçok işletmenin satışlarını ve nakit ihtiyacını karşılamasını daha da güçleştirecek” dedi.

“Kayıt dışı ekonomi riski artabilir”

Kredi kartlarının küçük ve mikro ölçekli işletmeler için önemli bir finansman ve ödeme aracı olduğunu belirten Önel, limit kısıtlamalarının kayıt dışı ekonomi riskini de artırabileceğini savundu. “Banka ve kredi kartları, işlemlerin kayıt altına alınmasında en etkili araçlardan biri. Bu araçların kullanımını daraltmak, kayıt dışı işlemleri teşvik edebilir” değerlendirmesinde bulundu.