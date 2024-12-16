Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? BDDK'dan açıklama

Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için sıkılaştırmaya devam ederken, kredi kartlarında da taksit sayısı azaltılmıştı. Bu kapsamda milyonlarca vatandaşın alışverişlerinde kullandığı kredi kartları için yeni bir düzenlemenin daha geleceği iddia edildi.

Ancak CNBC-e'nin haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kaynakları, kredi kartı limitlerine ilişkin yeni bir düzenlemenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Gelirin 4 katına kadar limit

BDDK’nın mevcut uygulamasında kredi kartı limitleri gelirin 4 katına kadar çıkabiliyor. Bu kapsamda bankalar tüketicinin SGK bilgileri, maaş ve aylık dışındaki gelir kalemlerini de dikkate alarak bir limit tutarı belirliyor.

Risk Merkezi ile inceleme yapılacak

Yeni yılda da bankalar, tüketici geliri ve harcamalarını dikkate alarak limit belirlemeye devam edecek. Bu konuda Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve SGK uzmanlarınca oluşturulan bir ekip çok boyutlu inceleme için müşterinin hem gelir bilgilerini hem de harcama kalemlerini izleyecek.

Gelir kalemi tek başına yeterli değil

BDDK kaynakları da limitlere ilişkin yeni bir düzenleme ya da bankalara gönderilen yeni bir talimat olmadığını belirtirken kredi kartı limitlerinin de sadece aylık gelire bakılarak belirlenmediğinin altını çiziyor. Yönetmeliğe göre tüm bankalarda bir tüketinin sahip olabileceği toplam kart limiti; ilk yıl için maaşının 2 katından, sonraki yıllarda ise 4 katından fazla olamıyor.

Limit nasıl belirleniyor?

Kredi kartı limiti, başvuru sırasında verilen bilgilere dayalı olarak belirleniyor. Gelir düzeyi, limiti etkileyen en önemli faktör olmakla birlikte kredi notuna da bakılıyor. Kredi notu, kişinin harcama ve ödeme alışkanlıklarını yansıtıyor. Bu nedenle daha önce kredi borçlarını geciktirmiş veya kredi kartı borçlarını zamanında ödememiş kişiler, kredi kartı alırken zorluk yaşayabiliyor. Kredi kartı başvuruları onaylansa bile, limitleri düşük olabiliyor.