Kredi kartı ve kredi yapılandırması nasıl yapılır (Başvuru kriterleri ve tarihleri)
Kredi kartlarındaki birikmiş borçlarını ödeyemeyenler için getirilen yapılandırma fırsatının detayları belli oldu. Kredi kartı yapılanmasından yararlanmak isteyenler için başvuru koşulları ve yöntemi de belirlendi. Kredi kartı borçluları "Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılır?", "Kredi kartı yapılandırması için başvuru" ve "Kredi kartı yapılandırması faiz oranları" sorularını merak etmeye başladı. İşte kredi kartı yapılandırmasına dair detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartlarına adım attı. Buna göre kredi kartlarında birikmiş borçlar 60 aya kadar vadeyle yapılandırabilecek. Kredi kartı borç yapılandırma için merak edilen soruların yanıtları da balli oldu.
Kredi kartı borcu yapılandırmasına kimler başvurabilir, kaç gün ödememiş olmak gerekiyor?
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre kredi kartı yapılandırmasına başvurmak için asgari tutarı ödememiş olmak ve borcu 30 gün geciktirmiş olmak gerekiyor. Başvuru için 27 Eylül öncesi ödenmemiş borçlar dikkate alınacka.
Kredi kartı borcu yapılandırmasına nasıl başvurulur, süre sınır var mı?
Kredi kartı borcu yapılandırmasına başvurmak için kartın ait olduğu bankaya başvurmak gerekiyor. Başvuru için 1 yıllık süre tanındı.
Kredi kartı borcu yapılandırması vadesi ve faizi
Kredi kartı borcu yapılandırması için 60 aya kadar vade yapılabilecek. Azami faiz oranı ise yüzde 3.11 olacak. Faizlerin gerilemesi durumunda yapılandırma yapılıp yapılmayacağı belli değil.
Borcu yapılandırılan kart kullanılabilecek mi?
Borcunu yapılandıranlar kredi kartlarını kullanabilecek ancak borcun yarısı ödenene kadar limit yükseltilmeyecek.
İhtiyaç kredileri nasıl yapılandırılacak?
İhtiyaç kredilerinde karar tarihinde en az 30 gün önceye kadar ödeme yapmayanlar için yapılandırma geçerli. 1 yıl içinde başvuranlar haktan yararlanacak. Vade yine 60 aya kadar uzayabilecek.
Kredi kartı asgari ödeme tutarı
Borcunun ödenmesi gereken asgari tutarının, limiti 50 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 20'si olarak, 50 bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlendi.