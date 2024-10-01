Kredi kartı ve kredi yapılandırması nasıl yapılır (Başvuru kriterleri ve tarihleri)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartlarına adım attı. Buna göre kredi kartlarında birikmiş borçlar 60 aya kadar vadeyle yapılandırabilecek. Kredi kartı borç yapılandırma için merak edilen soruların yanıtları da balli oldu.

Kredi kartı borcu yapılandırmasına kimler başvurabilir, kaç gün ödememiş olmak gerekiyor?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre kredi kartı yapılandırmasına başvurmak için asgari tutarı ödememiş olmak ve borcu 30 gün geciktirmiş olmak gerekiyor. Başvuru için 27 Eylül öncesi ödenmemiş borçlar dikkate alınacka.

Kredi kartı borcu yapılandırmasına nasıl başvurulur, süre sınır var mı?

Kredi kartı borcu yapılandırmasına başvurmak için kartın ait olduğu bankaya başvurmak gerekiyor. Başvuru için 1 yıllık süre tanındı.

Kredi kartı borcu yapılandırması vadesi ve faizi

Kredi kartı borcu yapılandırması için 60 aya kadar vade yapılabilecek. Azami faiz oranı ise yüzde 3.11 olacak. Faizlerin gerilemesi durumunda yapılandırma yapılıp yapılmayacağı belli değil.

Borcu yapılandırılan kart kullanılabilecek mi?

Borcunu yapılandıranlar kredi kartlarını kullanabilecek ancak borcun yarısı ödenene kadar limit yükseltilmeyecek.

İhtiyaç kredileri nasıl yapılandırılacak?

İhtiyaç kredilerinde karar tarihinde en az 30 gün önceye kadar ödeme yapmayanlar için yapılandırma geçerli. 1 yıl içinde başvuranlar haktan yararlanacak. Vade yine 60 aya kadar uzayabilecek.

Kredi kartı asgari ödeme tutarı

Borcunun ödenmesi gereken asgari tutarının, limiti 50 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 20'si olarak, 50 bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlendi.