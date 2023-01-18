Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri ne kadar oldu? TBB son rakamları açıkladı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan rapora göre, nakdi kredilerin 7 trilyon 401 milyar TL’si bankalar (55 banka), 112 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri (21 finansal kiralama şirketi), 56 milyar TL’si finansman şirketleri (20 finansman şirketi) ve 71 milyar TL’si faktoring şirketleri (49 faktoring şirketi) tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla 201 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 190 milyar TL’si bankalara; 7,7 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 2,2 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,2 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Kasım 2022 itibarıyla, bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 2,6 oldu. Ticari krediler 6,2 trilyon TL oldu.

Ticari krediler yüzde 54 artarak 6,2 trilyon TL oldu

Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 81 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 30 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörüdür.

Kasım 2022 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 5,6 ile enerji sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 5,3 ile inşaat sektörü ve yüzde 4,4 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel krediler 1,4 trilyon TL’yi aştı

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 49 artarak 1.452 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 14,3 milyar TL’lik bireysel kredinin 10,9 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluşmaktadır.

Bireysel kredilerin yüzde 40’ını ihtiyaç kredileri, yüzde 25’ini konut kredileri, yüzde 28’ini kredi kartları, yüzde 3,5'ini taşıt kredileri ve yüzde 4,5’ini kredili mevduat hesabı oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı, yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan müşterilerin sayısı 37,7 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2 milyon kişi artarak 37,7 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 39 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Kasım ayında 226 bin kişi ilk defa kredi kartı, 147 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 11 bin oldu. 146 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullanırken, 27 bin kişi ise taşıt kredisi kullandı.

Kasım 2022 ayı itibarıyla İstanbul 29, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7’lik bireysel kredi payına sahiptir. Hakkari, yüzde 152 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.