“Kredi limiti dolanlar dahil tüm işletmeler yararlanabilecek”

Hüseyin GÖKÇE

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, KOBİ’lere yönelik açıklanan 5 milyar liralık finansman destek paketi kapsamında ilk ödemelerin haziran ayında başlayacağını açıkladı. Yeni finansman paketinin detaylarını DÜNYA’ya anlatan Kurt, mikro işletmeler için 30 bin, küçük işletmeler için ise 75 bin liralık üst limitin 3 dilim halinde kullandırılacağını söyledi.

Hasan Basri Kurt, ciro kaybı hesabında GİB verilerinin esas alınacağını, kredi limiti dolu olan firmaların da destekten yararlanabileceğini bildirdi. KOSGEB Başkanı Kurt, teknoloji firmalarında gelir kaybı şartı aranmayacağını, startup’ların tamamının desteklerden yararlanabileceğini de kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KOBİ’lere yönelik geçtiğimiz hafta duyurduğu 5 milyar liralık yeni finansman destek paketine yönelik başvurular önceki gün başladı. Toplam 130 bin firmanın yararlanması öngörülen destek kapsamında ilk ödeme Haziran ayında başlayacak. Yeni finansman paketinin detaylarını DÜNYA’ya anlatan KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, mikro işletmeler için 30 bin lira olan üst limitin Haziran ayından başlamak üzere 10’ar bin liralık 3 dilim halinde kullandırılacağını kaydetti. Kurt, küçük işletmeler için ise 75 bin liralık limitin 3 dilim halinde kullandırılacağını aktardı.

“Arada banka olmayacak”

Pandemiden olumsuz etkilenen şirketlere yönelik sağlanacak finansal destekte temel kriterin ciro kaybı ve istihdamı korunması oluğunu aktaran Hasan Basri Kurt, ciro kaybı hesabında Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinin esas alınacağını, kredi limiti dolu olan firmaların da destekten yararlanabileceğini bildirdi. Başkan Kurt, teknoloji firmalarında gelir kaybı şartı aranmayacağını, start-upların tamamının desteklerden yararlanabileceğini söyledi.

Bu desteklerin kullandırılmasında arada banka olmayacağını ve paranın şirketlerin beyan ettikleri IBAN numaralarına yatırılacağı bilgisini veren Kurt, geri ödemelerin ise 2024 yılında başlayacağını bildirdi. Destek sağlanan kuruluşlardan, yazılı taahhüt dışında, senet vs. dahil hiçbir şey alınmayacağını ifade eden Hasan Basri Kurt, gerek 30 ve 75 bin liralık limitleri gerekse yararlanabilecek 130 bin şirket sayısını bütün algoritmalara çalışarak belirledikleri bilgisini verdi.