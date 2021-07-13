Kredi maliyetlerinin bir kısmını devlet üstlensin

Merve YİĞİTCAN

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, COVID sonrası dönemde hızlı toparlanmaya katkı amacıyla yatırım kredilerinin maliyetinin bir bölümünün şartlı olarak kamu tarafından üstlenilmesi önerisinde bulundu. Avdagiç, iş dünyasının yeni döneme ilişkin beklentilerini içeren bir raporu Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a sundu.

Raporda, hızlı toparlanmanın yaşanacağı pandemi sonrası döneme hazırlık için ciddi bir planlamaya ihtiyaç bulunduğu, stratejik sektörlere yönelik özel yatırım ve finansal teşvik programları ile politika setlerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a iş dünyası olarak çözüm bekledikleri sorunları ve gelişme bekledikleri konularla ilgili rapor sundu. İTO temmuz ayı meclis toplantısına katılan Bakan Muş, toplantı sırasında ve toplantının ardından basına kapalı devam eden oturumda iş dünyasının taleplerini dinledi. Dile getirilen sorunlar, toplantının ardından yazılı rapor şeklinde Bakan Muş’a sunuldu. Edinilen bilgiye göre, İTO Başkanı Avdagiç, Bakan Muş’a şu sorunları aktardı:

Gümrük Birliği’nin güncellenmesini çok önemli gören iş dünyası sürecin kısa sürede tamamlanmasının Türkiye’ye zaman kazandıracağına ve ihracata önemli bir ivme katacağına inanıyor. Keskin bir ekonomik toparlanmanın yaşanacağı pandemi sonrası döneme hazırlık için ciddi bir planlamaya ihtiyaç olduğunu düşünen iş dünyası, stratejik sektörlere yönelik özel yatırım ve finansal teşvik programları ile politika setlerine, daha da fazla önem verilmesini bekliyor.

Maliyet artışlarının ve etkilerinin asgari seviyede tutulmasının sağlanması gerektiğini düşünen iş dünyası, istihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayan tedbirlerin devamını bekliyor. Özellikle 2021 için aylık 75 TL olarak belirlenen asgari ücret desteği ile ilgili henüz yasal düzenleme yapılmadığı için bu destekten yararlanamayan işverenler, düzenlemenin çıkmasını, belirsizliğin ortadan kalkmasını istiyor. Bakan Muş’a ayrıca yatırımlara yönelik kredi maliyetlerinin bir bölümünün şartlı olarak kamu tarafından üstlenilmesinin yararlı olacağı dile getirildi. Ayrıca artan ihracat hacmi ile paralel Eximbank kaynaklarının artırılmasının da dış ticaret dengesine ve büyümeye güçlü bir katkı sağlayacağı ifade edildi.

Toplantıda sınır ötesi e-ticaret konusu da gündeme geldi. Yurtdışında bir lojistik merkezinin ivedilikle hayata geçmesinin önemine dikkat çekildi. Yemek kartları sorununun da gündeme geldiği toplantıda, yemek kartı şirketlerinin yüksek komisyon oranlarıyla mücadele konusunda isteyen işletmenin yemek bedelinin işveren tarafından yemek kartına değil, doğrudan çalışanın banka kartına yatırılabilmesi imkanının sağlanması önerisi yinelendi.