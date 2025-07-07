Kredi ve kart borçları nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısı arttı

Bireysel kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısı, 2025 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından paylaşılan verilere göre, Mayıs 2025’te bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı 162 bin 617, bireysel kredi borcu nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısı ise 171 bin 123 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Mayıs 2025 döneminde ise bireysel kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alınan toplam kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 1 milyon 39 bine ulaştı.

Tasfiye olunacak alacaklarda büyük artış

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, Mayıs 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da kapsayan toplam bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak tutarı, geçen yıla göre yüzde 177 oranında artarak 199 milyar TL’ye yükseldi.