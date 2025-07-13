Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte 8 soruda borç yapılandırmanın detayları...

Yüksek faiz oranları, kredi ve kredi kartı borçlularını zor durumda bırakıyordu. Yılın ilk beş ayında yasal takibe girenlerin sayısı 1 milyonu geçerken, tüketici kredileri de haftalık bazda artış göstererek 2 trilyon 381 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde bireysel kredi kartı borçları da 2 trilyon 241 milyar TL'ye çıktı. Böylece toplam bireysel borçlar 4 trilyon 622 milyar TL'ye ulaştı.

Borçlar katlanırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) kartları ve kredileri ödemekte zorlananlara yeni bir yapılandırma fırsatı sundu. İşte 8 soruda kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borç yapılandırması…

1-Yapılandırma süresi ne kadar?

BDDK, borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun buldu. Daha önce kredi kartı borcunda yapılandırma 60 ay vadeyle yapılıyordu.

2-Kimler yararlanacak?

Dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen kredi kartı sahipleri, anapara veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri borçlarını yapılandırabilecek.

Sabah'ın haberine göre; kredi kartı yapılandırmasında sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında da gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi.

3-Gecikmesi olmayan kredi de yapılandırılabilir mi?

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.

4-Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

Kredi kartları, tüketici kredileri, KMH'lar (avans hesap, ek hesap vs) yapılandırmaya dahil olacak.

5-Başvurular ne zaman?

Borç yapılandırması için 3 ay içinde başvurmak gerekiyor. Yani borçlu vatandaşların 10 Ekim'e kadar bankalarına başvurmalı.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma başvuruları, bankalar üzerinden gerçekleşecek. Bu hafta yapılandırmanın başlaması bekleniyor.

6-Yapılandırmada faiz ne olacak?

Merkez Bankası kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3.11 olarak belirledi. Oran yıllık yüzde 48.52'ye geliyor. Gecikmeye giren borçlar için yüzde 83 temerrüt faizi uygulandığı düşünüldüğünde bu oran borç kapatmak isteyenler için fırsat olacak.

7-Ekstresini tam ödeyen kapsama alınır mı?

Tebliğe göre, karar tarihi itibarıyla, ödeme gücü olan ve ekstresini tam ödeyenler yapılandırmadan yararlanamıyor. Yani karar çıktığında borcu gecikmede olanlar yapılandırmadan faydalanacak.

8-Hangi vadeyi seçmelisiniz?

Borçlar 48 aya kadar yapılandırılabiliyor. Ödeme gücünüz hangi takside yetiyorsa o vadeyi seçmek daha doğru olacaktır. Faizlerin temmuzdan itibaren düşme beklentisi olduğu için kısa vadeli yapılandırma avantajlı olacaktır.