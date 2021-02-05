Kredi ve kredi kartı nedeniyle yasal takip sayısı yüzde 50 geriledi

Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 50 azaldı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılında, önceki yıla göre yüzde 51 gerileyerek 690 bin kişi oldu. Bu gelişmede, kredi büyümesi ve yapılandırma faaliyetlerinin yanında takip sürelerinin 180 güne çıkarılmasının da etkisi olduğu düşünülüyor.



Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılında, önceki yıla göre yüzde 50 oranında azalarak 397 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 54 oranında azalarak 434 bin kişi oldu.