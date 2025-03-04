Kredi ve mevduat faizlerinde düşüş sürüyor: Gözler Merkez Bankası'nda

Merkez Bankası, 250 baz puanlık indirimlerle politika faizini son iki toplantıda yüzde 50'den yüzde 45'e indirmişti. Bu yıl faiz kararı için sekiz kere toplaacak olan Merkez PPK, yılın 3. faiz kararını perşembe günü açıklayacak.

Dün açıklanan enflasyon verileri ile birlikte faiz indirimine ilişkin güçlü bir beklenti oluşurken, ekonomistler faizin yüzde 42,5 seviyesine ineceğini öngörüyor.

Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27, yıllık enflasyon ise yüzde 39,05 olarak gerçekleşirken 20 ay sonra yüzde 40'ın altına gerileyen yıllık enflasyonun TCMB'nin elini rahatlatacağı düşünülüyor.

Faizler de düşüyor

Öte yandan Merkez Bankası'nın faizde indirim adımları kredi ve mevduata da yansıyor. Banka verilerine göre, ihtiyaç kredisi ortalama faiz oranı 20 Aralık'ta yüzde 69,23 seviyesindeydi. Bu oran, 21 Şubat haftasında yüzde 63,11'e geriledi.

Yıllık bileşik mevduat faizi ise 20 Aralık'ta yüzde 59,44 iken 21 Şubat'ta yüzde 51,75'e indi.

Ekonomistler, kredi piyasasında miktarsal rahatlama olmadığını ancak fiyatlarda düşüşün görüleceğine söyledi. Politika faiz oranlarında düşüş ile birlikte kredi faizlerinde gerilemenin devam etmesi bekleniyor. Buna rağmen kredilere yönelik sıkılığın ise süreceği öngörülüyor.