Kredi ve mevduatta bu hafta yarış başlıyor

Cuma gününden itibaren yeni faiz ayarlaması yapmaya başlayan bankalarda TL mevduat faizlerinin yüzde 35-40 seviyesine kadar yükselmesi bekleniyor. Ekonomistler geçen hafta politika faizini yüzde 17.5’ten yüzde 25’e çıkartan Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar faizini 250-300 baz puan daha artırmasını bekliyor.

Hatta bazı ekonomistler, yıl sonunda politika faizinin yüzde 28’e çıkmasını beklediklerini söylerken Merkez Bankası’nın proaktif bir hamleyle yüzde 30’a çıkartabileceği bir alanın olduğunu da ifade ediyor. DÜNYA’ya bilgi veren bankacılık kaynakları, milyon TL üzeri mevduat hesaplarında karar öncesi yüzde 30’lu seviyelerin konuşulduğunu belirterek oranların kademeli bir şekilde önce yüzde 35’e ardından yüzde 40’lı seviyelere doğru yükseleceği öngörüsünde bulundular.

Bu arada yabancının TL varlıklara olan ilgisinin kura yansıması sonrasında KKM’den çözülmenin de bu oranlarla başlayabileceği ifade ediliyor. Bankacılara göre kredi tarafında ise bir dönem kapanan, ardından selektif büyüme göstermeye başlayan kredi cephesinde de faizlerin yüzde 50’li seviyelere gelmesi bekleniyor.

İkinci konutun kredi oranı daraltıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti.

BDDK Kurul kararına göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, ilk konut alımlarında kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak, ikinci ve sonrası konut alımında ise tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutunun bulunması halinde konut kredi değer oranı yüzde 75 daraltılacak. Karara göre, 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5’i kadar kredi kullandırılabilecek. İlk konut alımlarında ise kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak.