Kredide çifte düzenleme: KMH’ye gelir şartı, ilk konuta uygun faiz

Ekonomi yönetimi, kredili mevduat hesaplarında (KMH) son dönemde yaşanan hızlı büyümeyi kontrol altına almak için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Buna göre, KMH açılışlarında limit belirleme sürecine ek kriterler getirilecek.

CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre düzenleme, mevcut KMH kullanıcılarını kapsamayacak. İlk kez hesap açacak kişiler için gelir seviyesi esas alınacak. Gündemdeki formüle göre KMH limiti, kişinin aylık gelirinin üç katını aşamayacak. Aynı dönemde kamu bankaları da ilk konutunu alacak vatandaşlar için yeni kredi imkanları üzerinde çalışıyor. Mevcut uygulamada 2 milyon lira ile sınırlı olan kredi tutarlarının artırılması planlanıyor.

KMH’ye gelir odaklı sınırlama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında geçtiğimiz hafta yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, konut kredileri, kredili mevduat hesapları ve kredi kartlarına ilişkin olası düzenlemeler masaya yatırıldı. Günlük nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yoğun şekilde kullanılan ve toplam bakiyesi 740 milyar lirayı aşan KMH’ler için yeni bir çerçeve oluşturulması kararlaştırıldı.

Son dönemde bazı bankaların, özellikle asgari ücretli çalışanlara gelirlerinin çok üzerinde KMH limiti tanımladığı tespit edildi. Bu nedenle bankaların limit belirleme yetkisine sınır getirilmesi gündeme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yürüttüğü çalışmanın kısa süre içinde tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni kurallara uymayan bankalar için yaptırım uygulanması da seçenekler arasında yer alıyor.

İlk konut alacaklara kredi desteği

BDDK, konut kredilerinde de kapsamı genişletecek bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen bu adımla, kredi kullanım koşullarında esneklik sağlanacak. Yakın zamanda detayları açıklanması beklenen uygulamada, yüzde 1,20 faiz oranı öne çıkıyor.

Mevcut durumda 2 milyon lira ile sınırlı olan kredi üst limitinin artırılması gündemde. Kampanyanın ilk etapta kamu bankaları tarafından başlatılması planlanıyor.

Uzun vade, uygun ödeme planı

Yeni konut kredisi paketinde daha uzun vade, düşük faiz ve daha erişilebilir taksit seçenekleri sunulacak. Uygulama, ilk kez ev alacak vatandaşları kapsayacak. Kredi kullanma şartlarını taşıyanlar, öncelikle kamu bankalarına başvurabilecek.

Düzenlemeyle birlikte konut finansmanına erişimin artırılması ve artan kira fiyatlarının baskılanması hedefleniyor.