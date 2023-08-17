Krediye ulaşamayan tasarruf finansmanına koştu

Birol BOZKURT

Türkiye’de seçim öncesinde başlayan kredi durgunluğu seçim sonrasında da devam ediyor. Ekonomik sorunlarını çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşlar kredi çekmek istese de bankalar kredi vermekte oldukça isteksiz davranıyor. Hal böyle olunca krediye ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşlar alternatif finansman alanlarına yöneldi. 2021 yılında regüle edilen Tasarruf Finansman sektörü en büyük alternatif kanalı olarak ön plana çıkıyor.

Finansal Kurumlar Birliği ve İbn Haldun Üniversitesi’nin iş birliğinde, ‘Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi’ protokol töreninde sorularımızı yanıtlayan Fuzul Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Alternatif finansmanlara yönelme olduğunu görüyoruz. Tasarruf Finansman şirketlerine ilginin bu dönemde arttığını görüyoruz. Bu ilgi rakamlarda da kendini gösteriyor.

Yılın ilk 6 ayında elde ettiğimiz cirolar geçen yılın tamamını geride bırakmış durumda. Sağladığımız finansman rakamlarının yukarı yönlü revize edilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda BDDK ile temas halindeyiz. Şu anda 1 milyon TL üzerinde finansman sağlayamıyoruz. Bu rakamların yukarı çıkması gerekiyor” dedi.

“Sektör sekiz yılda yüzde 854 oranında büyüdü”

Tasarruf Finansman sektörünün istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu da ifade eden Eyüp Akbal, şunları kaydetti; “2015 yıl sonu itibarıyla 2 şirket, 66 şube ve 1,5 milyar TL aktif büyüklüğüne sahip olan sektör; 2021 yılında 12,3 milyar TL’ye, Aralık 2022’de 14,3 milyar TL’ye ve Haziran 2023 döneminde ise 15,6 milyar TL’ye ulaştı.

Bu gelişme sektörün sekiz yılda %854 oranında büyüdüğüne işaret ediyor. Haziran 2023 döneminde toplam 433 adet şube ve 4.130 kişilik bir istihdam büyüklüğüne ulaşan sektörün müşteri sayısı da 337 bin kişi olarak gerçekleşti. Tasarruf ve finansman dönemine ait sözleşme tutar toplamı ise Haziran 2023 tarihi itibariyle 106 milyar TL’ye erişti. Daha yeni bir sektörüz bu sektörü daha ileriye taşımak için çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda akademik çalışmalar yürütmemiz oldukça önemli.”

“Halkın sadece yüzde 17’si tasarruf yapıyor”

Türkiye’de tasarruf bilincinin yerleşmesi gerektiğini ifade eden Eyüp Akbal, şunları söyledi; “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’na göre 2022 yılının son çeyreğinde halkımızın neredeyse %17’si tasarruf yapabiliyor. 2 yıldır da bu oran aynı düzeyde seyrediyor. Tasarruf yapmayı planlayanların oranı ise %35 seviyesinde. Tasarruf yapmayı planlayan bu kişilere, faaliyet gösterdiğimiz tasarruf finansman sektörü; faizsiz ve kredisiz çözüm sunuyor.”

‘Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi’ kuruluyor

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altındaki Tasarruf Finansman Sektörü ile İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü arasında, Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulmasına yönelik protokol imzalandı. Üniversite bünyesinde FKB’nin desteği ile kurulacak Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi; tasarruf bilincinin oluşması, ürün çeşitliliğinin artması, bilimsel araştırmaların yapılması, finansal okuryazarlığın yükselmesi için çalışmalar yürütecek.

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ile Tasarruf Finansman şirketlerinin ve Birlik yöneticilerinin katılımı ile imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan FKB Başkan Vekili ve Tasarruf Finansman Sektörü Başkanı Eyüp Akbal; “30 yılı aşkın süredir yüz binlerce kişinin ev, araba ve çatılı iş yeri sahibi olmasına aracılık eden Tasarruf Finansman sektörü temsilcileri olarak; İbn Haldun Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği ile dayanışma ekonomisinin felsefesinin oluşturulması, bilimsel ve akademik çalışmaların yaygınlaştırılması konusunda önemli bir boşluğu doldurmuş olacağız” dedi.