Kremlin duyurdu! Rusya ve ABD, Cidde’de Ukrayna barışı üzerine görüşecek
Rusya ve ABD, Karadeniz girişiminin yeniden başlatılması ve Ukrayna barış süreci üzerine önemli görüşmeler yapmak üzere Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir araya gelecek. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, toplantının önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ile ABD arasında Karadeniz girişiminin yeniden başlatılması ve Ukrayna barış anlaşmasının olası yönlerinin, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gelecek hafta yapılacak bir toplantıda ele alınacağını açıkladı.
Peskov, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, uzmanlar düzeyindeki görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesini beklediğini belirtti.