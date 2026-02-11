Kripto çöküşü milyarderleri vurdu: 10 milyar dolarlık servet buhar oldu

Kripto para piyasalarındaki sert dalgalanmalar bu kez doğrudan sektörün en zengin isimlerini etkiledi. Son aylarda hız kazanan değer kayıpları, milyarder girişimcilerin servetlerinde milyarlarca dolarlık düşüşe neden oldu. En dikkat çekici tablo ise Brian Armstrong tarafında ortaya çıktı.

Armstrong’un servetinde 10 milyar doları aşan düşüş

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Armstrong’un net serveti, yaklaşık yedi ay önce ulaştığı 17,7 milyar dolarlık zirveden bu yana 10 milyar doların üzerinde azaldı. 43 yaşındaki Coinbase kurucusunun güncel serveti yaklaşık 7,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu gerilemede son gelişmeler de etkili oldu. JPMorgan Chase & Co., salı günü Coinbase için hedef fiyatını yüzde 27 oranında aşağı yönlü revize etti. Banka, kripto varlıklardaki zayıf fiyat görünümü, azalan işlem hacimleri ve stablecoin büyümesindeki ivme kaybını gerekçe gösterdi.

Armstrong’un varlığının büyük bölümü, New York merkezli Coinbase Global Inc.’teki yaklaşık yüzde 14’lük payından kaynaklanıyor. Şirketi 2012 yılında Fred Ehrsam ile birlikte kuran Armstrong’un zaman zaman hisse satışı yaptığı da endeks verilerine yansıyor. Ayrıca uzun yaşam teknolojilerine odaklanan biyoteknoloji girişimi NewLimit’te kurucu ortak ve yatırımcı olarak yer alıyor.

Coinbase hisseleri Bitcoin’le birlikte geriledi

Coinbase hisseleri, Bitcoin fiyatlarındaki hareketi yakından izledi. Şirketin payları, 18 Temmuz’daki zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 60 değer kaybetti. Salı günü de hisselerde yüzde 2,8 oranında ek düşüş görüldü.

Bitcoin tarafında da benzer bir tablo söz konusu. Kripto para birimi, ekim ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 50 geriledi. Ay boyunca yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcı iştahını zayıflatırken, piyasadaki güven algısının da sarsıldığı görülüyor.

Winklevoss kardeşler ve Novogratz da kayıpta

Gerileme yalnızca Armstrong’la sınırlı kalmadı. Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerin serveti de önemli ölçüde azaldı. Ekim ayında 8,2 milyar dolar düzeyinde bulunan varlıkları, kişi başına 1,9 milyar dolara geriledi.

Kardeşlerin sahibi olduğu Gemini Space Station Inc., geçtiğimiz hafta çalışanlarının yaklaşık yüzde 25’iyle yollarını ayıracağını duyurdu. Ayrıca bazı uluslararası operasyonların da sonlandırılacağı açıklandı. Bitcoin’deki düşüş, yeni kurulan bir siyasi bağış toplama grubuna yaptıkları katkının değerini de milyonlarca dolar azalttı.

Galaxy Digital Inc.’in kurucusu ve CEO’su Michael Novogratz da ciddi kayıp yaşayan isimler arasında yer aldı. Novogratz’ın serveti, ekim ayında gördüğü 10,3 milyar dolarlık seviyeden 6,2 milyar dolara düştü. Şirket, dördüncü çeyrekte kripto piyasasındaki sert düşüş nedeniyle yaklaşık 500 milyon dolarlık zarar açıkladı. Novogratz’ın Bloomberg’e verdiği demeçte söylediği sözler ise tabloyu özetliyor: “Bu sektörün doğasında acı da var.”

Michael Saylor’un serveti üçte iki oranında azaldı

Kripto para piyasasının en güçlü savunucularından biri olarak bilinen Michael Saylor da düşüşten payını aldı. Strategy Inc.’in kurucusu olan Saylor’un serveti, Temmuz 2025’teki zirvesine göre yaklaşık üçte iki oranında geriledi. Bloomberg verilerine göre güncel varlığı 3,4 milyar dolar seviyesinde.

Servetinin önemli kısmı, şirketindeki yaklaşık yüzde 8’lik hisseden geliyor. Strategy, halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin bulunduran firmalardan biri olarak öne çıkıyor. Bitcoin fiyatı düştükçe şirket değeri de geriliyor; bu durum doğrudan Saylor’un kişisel servetine yansıyor.