Kripto madencisi 50 milyar dolarlık yapay zeka kapısını açtı

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Hut 8, Teksas’taki 1 gigavatlık Beacon Point kampüsünün ikinci bölümü için 15 yıllık ve 9,8 milyar dolarlık kira sözleşmesi imzaladı. Kampüsün temel sözleşme değeri 19,6 milyar dolara, yenilemelerle 50,2 milyar dolara çıkabilecek.

Kripto para madenciliğinden yapay zeka altyapısına yönelen Hut 8, Teksas’taki Beacon Point veri merkezi kampüsünde aynı müşteriyle ikinci uzun vadeli kira sözleşmesini imzaladı.

15 yıllık yeni anlaşmanın temel dönem değeri 9,8 milyar dolar olarak açıklandı. Sözleşme, 352 megavatlık bilgi teknolojileri kapasitesini kapsıyor.

Yeni kiralamayla adı açıklanmayan müşterinin Beacon Point’taki toplam kapasitesi 704 megavata çıktı. Böylece kampüsün 1 gigavatlık elektrik kapasitesinin tamamı ticari sözleşmeye bağlandı.

Sözleşme değeri ikiye katlandı

Hut 8, Beacon Point’ın ilk 352 megavatlık bölümünü mayıs ayında yine 15 yıllık bir anlaşmayla kiralamıştı. İlk sözleşmenin temel dönem değeri de 9,8 milyar dolar seviyesindeydi.

İkinci anlaşmayla kampüsün 15 yıllık toplam sözleşme değeri 19,6 milyar dolara ulaştı. Kiracının yenileme seçeneklerinin tamamını kullanması halinde toplam değer 50,2 milyar dolara kadar çıkabilecek.

Uzun vadeli yapı, Hut 8’e veri merkezi faaliyete geçtikten sonra daha öngörülebilir bir gelir akışı sağlayacak. Bununla birlikte en yüksek tutar, yenileme haklarının ilerleyen yıllarda kullanılmasına bağlı bulunuyor.

Elektrik kapasitesi tamamen doldu

Beacon Point, Teksas’ın Nueces bölgesinde 525 dönümlük arazi üzerinde kuruluyor. Kampüs için gerekli bağlantı ve saha izinleri 1.000 megavatlık kapasite üzerinden alındı.

Yeni anlaşma, müşterinin sözleşmeli kapasitesini 352 megavattan 704 megavata yükseltti. Veri merkezlerinde bilgi teknolojileri yükü ile toplam elektrik ihtiyacı arasında soğutma, güç dönüşümü ve diğer işletme sistemlerinden kaynaklanan fark bulunuyor.

Yapay zeka yatırımlarında rekabet artık yalnızca gelişmiş çiplere erişim üzerinden yürümüyor. Kesintisiz elektrik, şebeke bağlantısı, uygun arazi ve hızlı inşa edilebilecek kampüsler de teknoloji şirketlerinin büyümesini sınırlayan başlıklar arasına girdi.

İlk salon yeniden tasarlandı

Hut 8, Beacon Point’taki ilk veri salonunun tasarımını Nvidia’nın büyük ölçekli yapay zeka altyapısı için geliştirdiği mimariye göre değiştirdi.

Şirket, aynı arazi ve elektrik altyapısı içinde bilgi teknolojileri kapasitesini yüzde 57 artırdığını bildirdi. Mevcut müşterinin ikinci 352 megavatlık kapasiteyi kiralamasında bu tasarım değişikliğinin etkili olduğu belirtildi.

Yüksek yoğunluklu yapay zeka sistemleri, geleneksel veri merkezlerine göre daha güçlü elektrik dağıtımı ve soğutma altyapısı gerektiriyor. Kampüsün tasarımı da gelişmiş grafik işlemcilerin aynı tesiste daha yoğun biçimde kullanılmasına göre şekillendiriliyor.

Portföy 949 megavata çıktı

Yeni sözleşmeyle Hut 8’in kiralanmış yapay zeka veri merkezi kapasitesi 949 megavata yükseldi. Bu kapasiteyi destekleyen toplam şebeke bağlantısı ise 1.330 megavat seviyesine ulaştı.

Şirketin yapay zeka veri merkezlerinden doğan toplam temel dönem sözleşme değeri 26,6 milyar dolara çıktı. Sözleşmeye bağlanan kapasitenin tamamı yatırım yapılabilir kredi notuna sahip kuruluşlara kiralandı veya bu kuruluşların desteğiyle güvence altına alındı.

Hut 8, daha önce Bitcoin madenciliği için geliştirdiği elektrik bağlantıları ve veri merkezi işletme deneyimini yapay zeka altyapısına taşıyor. Sektördeki benzer şirketler de enerji varlıklarını uzun vadeli yapay zeka sözleşmelerine dönüştürmeye çalışıyor.

Hisseler yüzde 5 yükseldi

Hut 8 hisseleri yeni anlaşmanın ardından piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 5 değer kazandı. Şirket hisseleri 2026 yılı başından bu yana yaklaşık iki katına çıktı.

Yatırımcıların ilgisinde, uzun süreli sözleşmelerin gelir görünürlüğünü artırması etkili oluyor. Buna karşın veri merkezi projeleri yüksek inşaat maliyeti, uzun teslim takvimi ve önemli finansman ihtiyacı taşıyor.

Beacon Point’ın ilk iki aşamasındaki veri merkezi ve işlem altyapısı yatırımının yaklaşık 17 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Projenin inşaat döneminde yaklaşık 1.900, işletme aşamasında ise 230 kişilik istihdam oluşturması planlanıyor.

İlk teslimat 2028’de

Hut 8, ikinci aşamadaki ilk veri salonunu 2028 yılının ikinci çeyreğinde teslim etmeyi hedefliyor. Kapasitenin devreye alınması inşaat, elektrik altyapısı ve ekipman kurulumunun planlanan takvimde ilerlemesine bağlı olacak.

Kampüsün soğutma sisteminde kapalı devre teknoloji kullanılacak. Şirket, sistemin yerel belediye suyunu sürekli tüketmeyeceğini ve her aşamadaki günlük belediye suyu kullanımının yaklaşık 10 bin galonla sınırlı kalacağını belirtiyor.

Piyasalar önümüzdeki dönemde projenin inşaat ilerlemesini, finansman maliyetini ve ilk kapasitenin teslim tarihini izleyecek. Yapay zeka sektöründeki elektrik talebi ise benzer uzun vadeli veri merkezi anlaşmalarının hızını belirleyecek.