Kripto para ve bağımsız denetim

TÜRMOB GENEL BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU

Gelecekte yaşamımızın birçok alanını şekillendirmesi beklenen blok zincir teknolojileri beklentileri ve geleceğin şekillendiricisi olma özelliğini her geçen gün artırıyor. Yüksek riski seven yatırımcıların gözdesi olan kripto para borsasında, ülkemizin en büyük dolandırıcılık olaylarından birine şahit olduk. Bu dolandırıcılık olayı ile birlikte kripto para konusu daha büyük bir ilgi alanı haline geldi.

Ülkemizde yaşanan son olaylar, kripto para borsalarında iyi niyetli yatırımcıların suiistimal edilerek dolandırılmasından ibaret. Yaşananlar perşembenin gelişinin çarşambadan belli olur deyiminin karşılığı oldu.

TÜRMOB olarak, 1 Mart 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirdiğimiz Webinarımızda kripto paraların halka arzı, muhasebesi, raporlaması, denetimi ve vergilendirilmesi konularını detaylı olarak inceledik. E-kitap olarak da yayınladığımız bu çalışmamız konunun uzmanlarının değerli bilgilerini içeriyor.

Blok zinciri sistemi, kripto paraların ya da kripto varlıkların çalıştıkları platformların ve teknolojilerin genel adıdır. Dünyada 8555 kripto para bulunuyor ve bunlar 1.3 trilyon dolar değere sahip. Kripto paraların en yaygını ve bilineni Bitcoin ise piyasanın yüzde 63 üne sahip.

Türkiye’de kripto paraların işlem hacminin 2.2 milyon dolar olduğu son olaylardan önce tahmin ediliyordu. Yapılan araştırmalar Türkiye’nin kripto para kullanımında dünyada 4 üncü sırada, Avrupa’da ise 1 inci sırada olduğunu gösteriyor. Neredeyse İstanbul Borsasına yaklaşan işlem hacmine sahip kripto para borsaları maalesef, Türkiye’de herhangi bir düzenlemeye tabi değiller. Dünyada da ve ülkemizde yeterince regüle edilmeyen bu alanın biran önce vergilendirme ve regülasyona kavuşması gerekiyor.

Regülasyon konusunda yaşanan sıkıntılar giderilinceye kadar bu borsaların mutlaka bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlenerek güvenceye kavuşturulması, bağımsız denetimin sağlayacağı denetim ve gözetim altında işlem yapmaları zorunluluğu getirilmelidir.

10 bin liranın üzerinde işlem yapanların MASAK’a bildirme zorunluluğu ile MASAK’ın denetim yetkisi, beklenti ve talebi karşılamada yeterli olmayacaktır.

COVID-19 salgını dijital öğrenmenin, çalışmanın ve alışverişin yaygın bir şekilde benimsenmesini ve teknolojinin kullanımını hızlandırdı. Muhasebe mesleği teknolojik, ekonomik ve sosyolojik olaylardan en çok etkilenen disiplinlerin başında gelmektedir. Dijital para birimi olarak bilinen blok zincirlerin altında yatan teknolojinin, muhasebe mesleğini gelecekte temelden etkileyeceği beklenmektedir.

Tüm araştırma ve çalışmalar bu teknolojinin yaygın olarak gelecekte muhasebe mesleğinde kullanılacağını gösteriyor. Özünde, blok zincir teknolojisi bir muhasebe sistemidir.

Dağıtılmış defter teknolojisi alanı gelişmeye devam ettikçe, yeni ve farklı kullanım alanları buldukça, muhasebe mesleği bu dönüşüme göre şekillenecektir.

Teknolojik gelişmeler hayatımıza girip uygulama alanı buldukça çok hızlı yaygınlaşıyor ve vazgeçilmezimiz haline geliyor. Dünyada hızla yaygınlaşan ve önemli bir değere ulaşan bu teknolojiyi, yapılan suiistimalleri gerekçe göstererek yasaklamak veya engellemek yerine, bu yapıyı regüle ederek bir parçası haline gelmek ve içerisinde yer almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Kripto para borsalarını düzenleme zorluklarını aşmak için ise bu borsaları bağımsız denetim süreçlerine tabi tutarak, yatırımcıyı daha güvenli bir alana çekmiş oluruz.