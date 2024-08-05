Kripto paralar sert düştü: Bitcoin fiyatlarında son durum ne?

Ortadoğu'daki gerginlikler ve ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri kripto paralarda çok sert düşüşe yol açtı. Küresel piyasalardaki riskten kaçınma krizinden kripto paralar da etkilendi. Analistler, ABD'de açıklanan veriler nedeniyle ortaya çıkan resesyon korkularının kripto para fiyatları üzerinde etkili olduğuna işaret ediyor. Kripto paralardan son 24 saatte 260 milyar dolar silindi.

Bitcoin, 50 bin dolar seviyesinin altına kadar geriledi. Saat 09:38 itibarıyla Bitcoin, 50 bin 691 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da 2 bin 226 dolar seviyesine düştü. Ripple 0,44 dolardan, solana 115,4 dolardan, Dogecoin 0,08 dolardan, Cardano (ADA) ise 0,28 dolardan işlem görüyor.