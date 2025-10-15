Kripto paralarda sert düşüş! Ciddi kayıp var

Bu düşüş, bir gün önce ABD Başkanı Donald Trump’ın uzlaşmacı ticaret açıklamalarıyla başlayan ralliyi tamamen sildi.

Salı günü ABD ve Çin her türlü ürünü taşıyan deniz taşımacılığı şirketlerine ek liman ücretleri uygulamaya başladı. Böylece, dünyanın iki en büyük ekonomisi arasındaki ticaret savaşında deniz taşımacılığı da yeni bir cepheye dönüştü.

Bitcoin ve Ether sert düştü

Bitcoin 110.023,78 dolara kadar geriledi ve son olarak yüzde 2,3 düşüşle 113.129 dolar seviyesinde işlem gördü. Dünyanın en büyük kripto parası, 6 Ekim’de 126 bin doların üzerinde rekor bir seviyeye ulaşmıştı.

İkinci en büyük dijital para olan Ether, 3.900,80 dolara kadar düşerek yüzde 3,7 geriledi ve son olarak 4.128,47 dolar seviyesindeydi. Geçen cuma günü ise gün içi zirvesinden yüzde 12 değer kaybederek 3.436,29 dolara kadar düşmüştü.

Kayıp yüzde 80'e ulaştı

Analistlere göre bu düşüşten en ağır darbeyi, Bitcoin dışındaki tüm kripto paraları kapsayan “altcoin”ler aldı. Hatta bazı borsalarda yüzde 80’e varan kayıplar yaşandı.

Washington’daki Monex USA işlem direktörü Juan Perez, “ABD ile Çin arasındaki ilişkiler kırılgan olduğu sürece ve borsalar teknoloji hisselerine fazla bağımlı kalmaya devam ettikçe, kripto piyasası da zorlanmaya devam eder. Çünkü kripto paralar genellikle diğer yerleşik varlıkların iyi performans gösterdiği dönemlerde daha iyi ilerler” dedi.