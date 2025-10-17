Kripto piyasası 2025 üçüncü çeyrekte direncini korudu

Küresel ekonominin çelişkili verilerle yön aradığı 2025’in üçüncü çeyreğinde kripto para piyasaları olgunlaşma sinyalleri verdi. Kripto varlık platformu CoinTR de 2025’in üçüncü çeyreğine ilişkin “Blok Raporu”nu yayımlayarak, zincir üstü verilerle desteklenen kapsamlı bir piyasa değerlendirmesi sundu.

Rapor, geleneksel ekonomik göstergelerin belirsizlik yarattığı bir dönemde, blok zinciri tabanlı ölçümlerin piyasanın gerçek nabzını daha net biçimde ortaya koyduğunu gösteriyor. ABD’den gelen güçlü büyüme verileri faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken, işgücü piyasasındaki yavaşlama parasal gevşeme umutlarını canlı tuttu.

"Tablo, panikten uzak olgunlaşan bir piyasaya işaret ediyor"

CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, makroekonomik belirsizliklerin yatırımcı psikolojisini zorladığını, ancak zincir üstü verilerin piyasanın temellerinin sağlam olduğunu ortaya koyduğunu belirterek şöyle dedi:

“2025’in üçüncü çeyreği, yatırımcıların geleneksel makroekonomik göstergelerle yön bulmakta zorlandığı bir dönemdi. Bu gürültünün ortasında, on-chain veriler bize piyasanın gerçek sağlığı hakkında daha net ve gürültüden arınmış bir tablo sundu. Gördüğümüz tablo, panikten uzak, temelleri sağlam ve olgunlaşan bir piyasaya işaret ediyor.”

Yatırımcılar geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirdi

CoinTR’nin analizine göre, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı davranışlarında “V-şeklinde” toparlanma gözlemlendi. Özellikle fiyat düzeltmeleri sırasında işlem hacmindeki istikrar, yatırımcıların geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirdiğini ortaya koydu. Bu eğilim, piyasadaki güven duygusunun hala güçlü olduğunu gösteriyor.

Rapor, kurumsal yatırımcıların tercihinde önemli bir dönüşüme de dikkat çekiyor. Bitcoin hazine şirketleri önceki döneme kıyasla daha temkinli bir duruş sergilerken, Spot ETF ürünleri kurumsal ilginin merkezine yerleşti. Özellikle BlackRock’ın IBIT fonu, sunduğu gelişmiş opsiyon stratejileriyle pazarda liderliğini pekiştirdi.

Bu süreçte, Ethereum ve diğer altcoin’ler için yasal netlik sağlayan GENIUS Act gibi düzenlemeler, sektörde güven ortamını güçlendirerek yeni bir kurumsal benimsenme dalgasının önünü açtı.

CoinTR, raporda fiyat dalgalanmalarına karşı en güvenilir göstergelerin zincir üstü veriler olduğunu vurguladı. Eşelioğlu, “Zincir üstü analizler bize 105.000 - 114.000 dolar aralığındaki gibi güçlü destek bölgelerini verilere dayalı bir şekilde sunuyor. Bu fiyat aralığının hala güçlü bir destek sunması, belirsizlik anlarında en doğru yol haritasının yine veriler olduğunu gösteriyor” dedi.