Kripto piyasasında dalgalı seyir: Önce yükseldi sonra sert düştü!

ABD–Çin arasındaki yeni ticari gerilim ve ABD ekonomisine yönelik endişeler, geçtiğimiz hafta kripto piyasasında sert satışlara yol açmış, Bitcoin 104 bin 597 dolara kadar gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini görmüştü.

Yeni haftaya toparlanma ile başlayan Bitcoin, dün yeniden 111 bin dolar seviyesini aştı. Ancak Bitcoin bu seviyelerden gelen sert satışla yeniden düşüşe geçerek 107 bin 579 dolara kadar geriledi.

Bugün saat 08.50 itibarıyla da Bitcoin fiyatları son 24 saatte yüzde 2,93 düşüşle 107 bin 655 dolardan işlem görüyor.

Hisseler yükseldi

Bitcoin’in yükselişiyle birlikte, MicroStrategy hisseleri de yüzde 2’nin üzerinde değer kazandı. Şirket, 13–19 Ekim tarihleri arasında ortalama 112.051 dolar fiyatla 168 Bitcoin satın aldığını açıkladı. Pazartesi günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimde, MicroStrategy’nin toplamda 640.418 Bitcoin’e sahip olduğu ve bunların toplam satın alma maliyetinin 47,4 milyar dolar olduğu belirtildi.

Robinhood ve Coinbase gibi işlem platformlarının hisseleri de sırasıyla yaklaşık yüzde 4,5 ve yüzde 2,5 oranında yükseldi. Stablecoin ihraççısı Circle da dijital varlık piyasasındaki momentumun artmasıyla yüzde 3,5 değer kazandı.

Bitcoin madencisi MARA Holdings, HPC veri merkezleri ve yapay zekâ alanına genişlemesinin ardından yüzde 6 artış kaydetti. Sektördeki bir diğer oyuncu Bit Digital (BTBT) yüzde 15, Cipher Mining (CIFR) ise yüzde 6 yükseldi.