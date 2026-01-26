Kripto piyasasında sert düşüş: Bitcoin ve altcoinler geriledi

Bitcoin, dün öğleden sonra yaklaşık 87 bin 800 dolar seviyesine gerileyerek son 24 saatte yüzde 2’ye yakın düşüş kaydetti. Lider kripto para, bugün ise 87 bin 409 dolar civarında işlem görüyor.

CoinDesk verilerine göre Ether fiyatı 2 bin 880 dolara inerken; Solana, XRP ve Cardano gün içinde yüzde 3 ila 5 arasında değer kaybetti. Önde gelen kripto varlıkların büyük bölümü, son yedi günlük periyotta piyasa genelinde belirgin düşüşler yaşadı.

24 saatte 224 milyon dolarlık çıkış

Fiyatlardaki geri çekilme, CoinGlass verilerine göre son 24 saat içinde toplam 224 milyon dolarlık tasfiyeye neden oldu. Tasfiyelerin büyük kısmı yükseliş yönlü pozisyonlardan gelirken, 68 milyon dolarlık bölüm Bitcoin vadeli işlemlerinde, 45 milyon dolarlık kısmı ise Ether vadeli işlemlerinde gerçekleşti.

Analistler, hafta sonu görülen fiyat hareketlerinin genellikle yeni bir haber akışından ziyade, hafta içinde yaşanan yüksek oynaklığın ardından yapılan pozisyon düzenlemelerinden kaynaklandığını belirtti.

Öte yandan piyasalarda, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin "anormal" piyasa hareketlerine karşı yaptığı uyarının ardından, Japon yenine olası bir müdahaleye ilişkin endişeler de yakından takip ediliyor.