Kripto piyasasında tarihi düşüş: Son 24 saatte yüzde 8,56 değer kaybı

ABD'nin gümrük tarifelerini yükseltmesinin ardından Çin de ABD'ye yüzde 34 ek gümrük vergisi getirme kararı aldı. Ticaret savaşlarının fitilini ateşleyen bu adımların ardından başta S&P 500 endeksi olmak üzere borsalarda tarihi kayıplar meydana geldi.

Kripto varlıklarda sert düşüş

Makroekonomik belirsizliklerler yatırımcıları riskli gördükleri varlıklardan uzaklaştırırken, likidite daralması ve panik satışlarının artışı zincirleme reaksiyona sebep oldu. En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH), son birkaç saatte yüzde 14’lük sert düşüş yaşadı. Ethereum gün içinde 1538 dolara kadar gerilerken, satış baskısının da giderek arttığı kaydedildi.

Bitcoin fiyatı ise yüzde 7'lik geri çekilmenin ardından 77000 doların altını gördü. Aralık 2024’te 107 bin dolarla zirveyi gören Bitcoin, bu sabah 76900 dolar seviyesine kadar gerileyerek yüzde 28’lik bir düzeltme yaşadı.

Altcoinler de dibi gördü

Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından altcoinler de yüzde 10'luk kayıplar verdi. XRP'nin fiyatı 1,8 doların altına gerilerken, yüzde 12'yi aşan kayıplar yaşayan SUI'nin fiyatı da 1,86 dolar, Solana ise 103 dolardan işlem görüyor.

Son 24 saatte yüzde 8,56 değer kaybı

Bu kayıplarla birlikte kripto paraların toplam piyasa değeri 24 saatte yüzde 8,56 azaldı.

Öte yandan tarifelerin piyasalara etkisini değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir" yorumunda bulundu.