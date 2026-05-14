Kripto yasa tasarısı ABD senatosunda oylamaya sunuluyor

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, kripto para sektörüne yönelik düzenlemeleri içeren kripto yasa tasarısını bugün oylamaya sunuyor. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu komite, şirketler ile bankalar arasında anlaşmazlık yaratan yasa metnini değerlendiriyor.

"Clarity Act" (Netlik Yasası) olarak bilinen düzenleme, denetleyici kurumların sektör üzerindeki yetki alanlarını belirliyor. Yasanın genel kuruldan geçebilmesi için en az yedi Demokrat senatörün desteğine ihtiyaç duyuluyor.

Demokrat senatörler kripto yasa tasarısı metnine itiraz ediyor

Birçok Demokrat senatör, kara para aklamayı önleme kurallarının yetersiz olduğunu savunarak yasa tasarısına karşı çıkıyor. Demokratlar, siyasi yetkililerin kripto para girişimlerinden kâr elde etmesinin engellenmesini talep ediyor. Komitenin kıdemli Demokrat üyesi Elizabeth Warren, yasanın ulusal güvenliği ve finansal sistemi riske attığını belirtmişti. Stifel baş stratejisti Brian Gardner, yasanın partizan bir oylama ile komiteden geçmesi halinde genel kurul onay ihtimalinin zayıflayacağını bildirdi.

Kripto sektörü temsilcileri, ABD dijital varlık pazarının geleceği için bu yasanın kritik olduğunu savunuyor. Tasarı, kripto token varlıklarının menkul kıymet veya emtia olarak sınıflandırılma koşullarını tanımlıyor.

Sektör, 2024 yılındaki seçim kampanyalarında kripto yanlısı adayları desteklemek amacıyla 119 milyon dolar harcamıştı. Solana Policy Institute CEO'su Miller Whitehouse-Levine, bu aşamaya gelmek için yıllarca çaba sarf ettiklerini aktardı.

Bankacılık sektörü sabit coin düzenlemelerini engellemeye çalışıyor

Geleneksel bankalar, kripto şirketlerine sabit coin getirileri konusunda esneklik sağlayan maddeye itiraz ediyor. Amerikan Bankacılar Birliği, mevduat rekabetini artıracağı gerekçesiyle üye CEO'larına sabit coin maddesinin daraltılması için senatörlere baskı yapma çağrısında bulundu. Beyaz Saray yetkilileri komitedeki tüm Cumhuriyetçilerin tasarıyı desteklemesini beklerken, Trump ikinci yönetim döneminde kripto reformlarını önceliklendiriyor.

Tasarının bu yıl yasalaşmaması halinde, kasım ayındaki ara seçimlerin ardından yasal çerçevenin netleşmesinin uzayacağı ve bunun sektördeki uzun vadeli yatırım kararlarını ile piyasa trendlerini doğrudan etkileyeceği değerlendiriliyor.