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Kriptoda kimlik doğrulama başlıyor

Mevzuat kapsamında kripto para kullanıcıları için ek kimlik doğrulama zorunluluğu yürürlüğe giriyor. Şeffaflık sağlanması ve kara para aklanmasını önlemek amacıyla 15 bin lira ve üstü kripto transferlerinde kullanıcı bilgilerinin sunulması zorunlu oldu. Binance TR Genel Müdürü Dönmez, son tarihin 25 Nisan olduğunu söyledi.

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Kriptoda kimlik doğrulama başlıyor
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Türkiye’de kripto para ekosisteminin düzenlenmesine yönelik çalışma­lar hız kesmiyor. Kripto varlıklara yönelik ilk yasal çerçevenin geçen yıl tem­muz ayında oluşturulmasının ardından, ara­lık ayında da MASAK tarafından hazırlanan kripto varlık transferlerinde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlen­mesine dair tedbirleri içeren düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Böylece fi­nansal işlemlerde şeffaflık sağlanması ve ka­ra para aklanmasını önlemek amacıyla 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerin­de kullanıcı bilgilerinin sunulması zorunlu hale getirildi. Kademeli olarak yürürlüğe gi­ren tedbirler kapsamında, kripto para borsa­larındaki kullanıcıların 25 Nisan’dan itiba­ren kimlik doğrulama işlemlerini tamamla­ması gerekiyor.

Son tarih 25 Nisan

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dön­mez, kullanıcılarının 25 Şubat itibarıyla Bi­nance TR internet sitesi veya mobil uygula­masına giriş yaptığında yenilenmiş kimlik doğrulama sayfasına yönlendirildiğini bil­dirdi. Dönmez, kimlik doğrulama süreçlerin­de “selfie” doğrulaması ile meslek ve adres doğrulaması gibi bilgilerin talep edildiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu belgeler, kullanıcıların kimliğinin güven­li şekilde doğrulanmasını sağlamak ve yasal düzenlemelere uyum açısından büyük önem taşıyor. Kimlik doğrulama sürecinin tamam­lanması için son tarih 25 Nisan. Yasal düzen­lemeler gereği, bu tarihe kadar kimlik doğru­lamasını tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesaplarına ait tüm fonksiyonlar yatırma ve çekme işlemleri dahil geçici olarak durdurulacak. Yeni düzen­lemeler doğrultusunda 25 Nisan’dan sonra yalnızca kimlik doğrulama sürecini başarıyla tamamlayan kullanıcılar platformlarda işlem yapmaya devam edebilecek.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL