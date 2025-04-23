Kriptoda kimlik doğrulama başlıyor
Mevzuat kapsamında kripto para kullanıcıları için ek kimlik doğrulama zorunluluğu yürürlüğe giriyor. Şeffaflık sağlanması ve kara para aklanmasını önlemek amacıyla 15 bin lira ve üstü kripto transferlerinde kullanıcı bilgilerinin sunulması zorunlu oldu. Binance TR Genel Müdürü Dönmez, son tarihin 25 Nisan olduğunu söyledi.
Türkiye’de kripto para ekosisteminin düzenlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Kripto varlıklara yönelik ilk yasal çerçevenin geçen yıl temmuz ayında oluşturulmasının ardından, aralık ayında da MASAK tarafından hazırlanan kripto varlık transferlerinde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirleri içeren düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Böylece finansal işlemlerde şeffaflık sağlanması ve kara para aklanmasını önlemek amacıyla 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerinde kullanıcı bilgilerinin sunulması zorunlu hale getirildi. Kademeli olarak yürürlüğe giren tedbirler kapsamında, kripto para borsalarındaki kullanıcıların 25 Nisan’dan itibaren kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Son tarih 25 Nisan
Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, kullanıcılarının 25 Şubat itibarıyla Binance TR internet sitesi veya mobil uygulamasına giriş yaptığında yenilenmiş kimlik doğrulama sayfasına yönlendirildiğini bildirdi. Dönmez, kimlik doğrulama süreçlerinde “selfie” doğrulaması ile meslek ve adres doğrulaması gibi bilgilerin talep edildiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu belgeler, kullanıcıların kimliğinin güvenli şekilde doğrulanmasını sağlamak ve yasal düzenlemelere uyum açısından büyük önem taşıyor. Kimlik doğrulama sürecinin tamamlanması için son tarih 25 Nisan. Yasal düzenlemeler gereği, bu tarihe kadar kimlik doğrulamasını tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesaplarına ait tüm fonksiyonlar yatırma ve çekme işlemleri dahil geçici olarak durdurulacak. Yeni düzenlemeler doğrultusunda 25 Nisan’dan sonra yalnızca kimlik doğrulama sürecini başarıyla tamamlayan kullanıcılar platformlarda işlem yapmaya devam edebilecek.”