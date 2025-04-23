Kriptoda kimlik doğrulama başlıyor

Türkiye’de kripto para ekosisteminin düzenlenmesine yönelik çalışma­lar hız kesmiyor. Kripto varlıklara yönelik ilk yasal çerçevenin geçen yıl tem­muz ayında oluşturulmasının ardından, ara­lık ayında da MASAK tarafından hazırlanan kripto varlık transferlerinde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlen­mesine dair tedbirleri içeren düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Böylece fi­nansal işlemlerde şeffaflık sağlanması ve ka­ra para aklanmasını önlemek amacıyla 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerin­de kullanıcı bilgilerinin sunulması zorunlu hale getirildi. Kademeli olarak yürürlüğe gi­ren tedbirler kapsamında, kripto para borsa­larındaki kullanıcıların 25 Nisan’dan itiba­ren kimlik doğrulama işlemlerini tamamla­ması gerekiyor.

Son tarih 25 Nisan

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dön­mez, kullanıcılarının 25 Şubat itibarıyla Bi­nance TR internet sitesi veya mobil uygula­masına giriş yaptığında yenilenmiş kimlik doğrulama sayfasına yönlendirildiğini bil­dirdi. Dönmez, kimlik doğrulama süreçlerin­de “selfie” doğrulaması ile meslek ve adres doğrulaması gibi bilgilerin talep edildiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu belgeler, kullanıcıların kimliğinin güven­li şekilde doğrulanmasını sağlamak ve yasal düzenlemelere uyum açısından büyük önem taşıyor. Kimlik doğrulama sürecinin tamam­lanması için son tarih 25 Nisan. Yasal düzen­lemeler gereği, bu tarihe kadar kimlik doğru­lamasını tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesaplarına ait tüm fonksiyonlar yatırma ve çekme işlemleri dahil geçici olarak durdurulacak. Yeni düzen­lemeler doğrultusunda 25 Nisan’dan sonra yalnızca kimlik doğrulama sürecini başarıyla tamamlayan kullanıcılar platformlarda işlem yapmaya devam edebilecek.”