Kritik ABD verisi açıklandı: İstihdam beklentinin altında

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre ülkede tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi.

Ekonomistler istihdamın 73 bin artmasını bekliyorlardı.

İstihdam artışı ağırlıklı olarak yiyecek-içecek hizmetleri, sağlık ve sosyal yardım sektörlerinde devam ederken, perakende ticarette istihdam kaybı yaşandı.

Federal kamu istihdamı 2 bin arttı, ancak ocak ayındaki zirveden bu yana toplam düşüş 277 bin oldu. Özel sektör istihdamındaki artış da 37 bin olarak gerçekleşti.

Veri setinde önceki iki aya yönelik 76 bin kişilik aşağı yönlü revizyon yapıldı

2025 yılı genelinde tarım dışı istihdam 584 bin arttı ve aylık ortalama artış 49 bin oldu. Bu rakam, 2024’te kaydedilen 2,0 milyonluk artışın ve 168 binlik aylık ortalamanın oldukça altında kaldı.

İşsizlik verileri

ABD’de işsizlik oranı aralık ayında yüzde 4,4, işsiz sayısı ise 7,5 milyon ile önceki aya yakın seyretti.

Başlıca çalışan gruplarında işsizlik oranları ay boyunca önemli bir değişim göstermedi. Yetişkin erkekler ve kadınlarda işsizlik yüzde 3,9, gençlerde yüzde 15,7 olarak kaydedildi.

Beş haftadan kısa süredir işsiz olanların sayısı aralıkta 2,3 milyona geriledi. Uzun süreli işsizlerin sayısı 1,9 milyon ile yatay seyrederken, yıl genelinde 397 bin artış gösterdi. Uzun süreli işsizler toplam işsizlerin yüzde 26,0’ını oluşturdu.