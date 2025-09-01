Kritik eşiği aştı: Gümüş 14 yılın zirvesinde!

Spot gümüş, 1 Eylül 2025 sabah saatlerinde 40,54 dolar seviyesine ulaşarak 21 Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu tarihi yükseliş, Fed’in bu ay faiz indirimine gideceği beklentilerinin artmasıyla değerli metallere yönelen güçlü talebin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Şu sıralarda spot gümüş, Cuma gününe göre yüzde 1,5 artışla 40,31 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor. Fiyatlar yılbaşından bu yana yüzde 39,53, son 12 ayda ise yüzde 39,67 oranında artış gösterdi.

Güvenli liman arayışı ve faiz beklentisi tetikledi

Analistlere göre, değerli metallerdeki genel ralli, jeopolitik gerilimler ve merkez bankası bağımsızlığına ilişkin endişeler nedeniyle artan güvenli liman arayışı ile şekilleniyor. Faizlerin düşeceğine dair beklentiler, getirisi olmayan külçe varlıklara olan talebi artırıyor.

Sanayi talebi yükselişi destekliyor

Gümüş, yalnızca değerli bir yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda temiz enerji teknolojilerinde kritik bir bileşen olması nedeniyle de endüstriyel talep tarafından güçlü şekilde destekleniyor. Özellikle güneş panelleri başta olmak üzere birçok yeşil teknoloji alanında gümüşe olan ihtiyaç, arzı zorlamaya devam ediyor.

Gümüş Enstitüsü, bu yüksek talebin piyasayı üst üste beşinci yıl arz açığına iteceğini öngörüyor.

ETF'lere rekor giriş, Londra stokları eriyor

Yatırımcı ilgisi yalnızca spot piyasayla sınırlı değil. Gümüş destekli borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlıklar, Ağustos ayında art arda yedinci ayda da artış kaydederek 2020'den bu yana en uzun yükseliş serisini yaşadı.

Bu durmak bilmeyen yatırım akışı, Londra’nın hazır metal stoklarının tükenmesine yol açıyor. Fiziksel piyasada yaşanan sıkışıklık, gümüş fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı kalıcı hale getiriyor.