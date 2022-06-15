Kritik Fed kararı öncesi piyasalarda son durum

Yurt içinde konut satışları, tarım ürünleri üretici fiyatları ve Merkezi Yönetim bütçe dengesi gibi önemli veriler analistleri bekliyor. Yurt dışında piyasaların haftalardır beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı açıklanacak.

Fed'in 75 baz puan artırımla faiz oranını yüzde 1.5 ile yüzde 1.75 arasına yükseltmesi beklenirken bazı yatırımcılar, agresif sıkılaşmanın ekonomide küçülmeye yol açacağından endişe ediyorlar. Fed, faiz kararının yanı sıra makroekonomik verileri de yayımlayacak. Faiz kararının ardından her zaman olduğu gibi Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı gerçekleştirecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Oldukça hareketli geçen günlerin ardından dolar/TL'de iki gündür yaşanan 17,25 etrafındaki sakin seyir hafta ortasında da sürüyor. Benzer durum euro/TL için de 18 seviyesi için geçerli.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne hafif yükselişle başladı ve 2.520 puan seviyelerinde işlem görüyor.

Asya borsaları hafta başındaki sert düşüşün ardından bugün yatay seyrederken yatırımcılar Fed'in bugün sona erecek toplantısında ne kadar agresif faiz artırımına gideceğini izleyecekler.

Petrol fiyatları, seans başlarında petrole olan talep ve ekonominin geneliyle ilgili duyulan endişelerin sebep olduğu kayıpları toparlayarak artıya geçti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,1 artarak 121,3 dolara yükseldi Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise dün düştüğü ve 16 Mayıs'tan beri en zayıf seviyesi olan 1.803 dolardan yüzde 0,5 artışla 1.817 dolara yükseldi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), konut satışları, tarım ürünleri üretici fiyatları ile ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak (10.00). Konut satışları en son yüzde 38,8 artışla 138 bin 58 seviyesine çıkarken, tarım ÜFE yıllık yüzde 118,53 ile rekor kırmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs ayı için Merkezi Yönetim bütçe dengesi rakamlarını açıklayacak. Bütçe bir önceki ay 50,2 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık 31,0 milyar TL olmuştu (11.00).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak (12.00).

Uluslararası Petrol Ajansı(IEA), aylık raporunu yayımlayacak (11.00).

Euro Bölgesi için ticaret rakamları takip edilecek (12.00).

Almanya Merkez Bankası(Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, Milano'daki Young Factor konferansında konuşacaklar.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı gerçekleştirecek.

ABD'de konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayımlanacak (14.00).

ABD'den gelecek sonraki veriler piyasalar tarafından daha yakından takip edilecek. Perakende satışlar, ithal fiyatları ve New York Fed imalat endeksi aynı saatte yayımlanacak. Perakende satışlar en son yüzde 0,9 artarken, ithal fiyatlarında değişiklik olmamıştı. New York Fed imalat endeksi ise yeniden eksi bölgeye geçerek, -11,6 olarak açıklanmıştı (15.30).

ABD'den sonraki saatlerde gelecek veriler sırasıyla işletme stokları, NAHB konut piyasası endeksi, DoE petrol ve petrol ürünleri stokları olacak (17.00, 17.30).

Piyasaların bir önceki toplantıdan bu yana konuştuğu faiz kararı açıklanacak; ABD Merkez Bankası(Fed), hem faiz kararını, hem de makroekonomik verileri yayımlayacak. Fed, önceki toplantısında faizi 50 baz puan artırmış ve bu toplantı için de aynı seviyede artırım sinyali vermişti. Ancak son günlerde piyasalarda 75 baz puan artırım da konuşulmaya başlandı (21.00).

Faiz kararının ardından her zaman olduğu gibi Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı dikkatle takip edilecek (21.30).