Kritik gün için geri sayım... Memur ve emekli maaşlarında zam oranı ne olacak?

Asgari ücret maratonu sürpriz bir kararla erkenden tamamlandı. 7 milyon asgari ücretlinin 2025 maaşı 22 bin 104 lira olarak gerçekleşti. Yüzde 30 artış pek çok kesim tarafından yetersiz görülürken maratonunun tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca işçi, memur, çiftçi ve esnaf emeklisi yeni yıl zamlarını heyecanla beklemeye başladı.

20 milyon emekli 3 Ocak'ı bekliyor

Yaklaşık 20 milyon emekli ve memur, 2025 yılı için maaş artış oranlarını, 3 Ocak tarihinde açıklanacak altı aylık enflasyon verileriyle birlikte öğrenecek. 2024 yılında 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşı da enflasyon oranına göre yeniden düzenlenecek. Bu maaşlara ilişkin yasal düzenleme ise Meclis’in 7 Ocak’ta çalışmaya başlamasının ardından ele alınacak.

Emeklilere yapılacak zam farkı, yasal düzenleme sonrası hesaplara yansıtılacak ve kök maaşlar yeniden belirlenecek. En düşük emekli aylığı için 14 bin ila 15 bin lira arasında tahminler öne çıkıyor.

Meclis’in çalışma takvimi

Bütçe görüşmelerini tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 7 Ocak’a kadar tatile girdi. Meclis yeniden çalışmaya başladığında, öncelikli olarak iki önemli düzenlemenin yasalaştırılması bekleniyor. Bunlardan biri, asgari ücret desteğinin artırılmasına yönelik düzenleme. 2024 yılı için yüzde 30 oranında artırılarak 22 bin 104 lira (brüt 26 bin 5 lira) olarak belirlenen asgari ücretin yanı sıra, 700 lira olan asgari ücret desteği 1000 liraya çıkarıldı. Bu desteğin yürürlüğe girmesi için yasal bir düzenleme gerekiyor. Diğer bir öncelik ise en düşük emekli maaşına yapılacak artış olacak.

Emekli ve memurlar için zam beklentileri

Yaklaşık 20 milyon emekli ve memurun zam oranlarını netleştirecek enflasyon verilerinin cuma günü açıklanması bekleniyor. Asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi, emekli ve memur maaşlarına yönelik zam beklentilerinde de düşüşe yol açtı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, temmuz-kasım dönemi toplam enflasyon oranı yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,48 seviyesinde

Altı aylık enflasyon oranı beklentilere göre yüzde 16,48 seviyesinde hesaplanıyor. Enflasyonun yüzde 2 olması durumunda bu oran yüzde 16,86’ya yükselecek. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olan enflasyon farkı ise yüzde 6,24 olarak öngörülüyor.

Memur maaşları ve zam senaryoları

2024 yılı temmuz ayında 39 bin 177 liraya yükselen en düşük memur maaşı, 2025’te yüzde 12 zamla 43 bin 878 liraya, yüzde 13 zamla ise 44 bin 270 liraya çıkabilecek. Memur emekli maaşlarında ise yüzde 12’lik zamla 17 bin 587 liradan 19 bin 697 liraya, yüzde 13 zamla ise 19 bin 873 liraya yükselmesi bekleniyor.

Hazine desteği ile kök aylıklar yeniden düzenleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı düzenlemesinin mutlaka yapılacağını belirtti. Temmuz itibarıyla 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, altı aylık enflasyon oranına göre kök maaşa uygulanacak. Örneğin, en düşük maaşın 14 bin liraya çıkması durumunda, kök maaşı 10 bin lira olan emekli, ek olarak 4 bin lira daha alacak. Bu fark Hazine tarafından karşılanacak.

Zamlı maaşlar ve ödeme takvimi

2025 yılındaki ek zamlar, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. SSK emeklileri 17-25 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak. Eğer yasal düzenleme tamamlanamazsa, maaşlar önce mevcut haliyle yatacak ve zam farkları daha sonra yatırılacak.

Tahminler

'Memur zammı refah payı ile yükselebilir'

Asgari ücret rakamında tahminleri doğru çıkan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve memur emeklisine yüzde 12, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17 zam yapılacağını öngördü. Memur zamlarında bu oranların refah payı da yükseltilerek yüzde 25'e çıkacağını söyleyen Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin de temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı alacağını onun da yüzde 10 civarında çıkacağını belirtti.

'Emekliye de yüzde 10-15'

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise sosyal medya hesabından memur, emekli ve işçi için zam tahminini paylaştı. Asgari ücretteki yüzde 30'luk artış sonrası Ulusoy, "Memur, işçi ve emekliye de yüzde 10-15 verecekler" dedi.