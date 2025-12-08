Kritik karara sayılı günler kala beklentiler belli oldu: Merkez'in faiz kararı ne olacak?

Yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi.

Faiz toplantısına sayılı günler kala ekonomistler de art arda faiz beklentilerini açıklıyor.

Son olarak AA Finans ve Bloomberg HT anket sonuçlarını açıkladı. İki ankette de 150 baz puanlık faiz indirim beklentisi öne çıktı.

Ekonomistlerin beklentileri

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 38 ekonomist, aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı.

2026 sonu tahmini yüzde 28

Bloomberg HT'nin aralık ayı faiz kararına ilişkin anketine ise 19 kurum katıldı.

Anket sonuçlarına göre, piyasa Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantıda politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 39,5'ten yüzde 38 seviyesine düşürmesini bekliyor.

Ankete göre, Aralık ayına dair en düşük politika faizi tahmini yüzde 38 seviyesindeyken, en yüksek tahmin ise yüzde 38,5 seviyesine işaret etti.

Piyasanın 2026 yılının sonuna dair politika faizi tahmini ise yüzde 28 seviyesine işaret etti.

Katılımcıların 2026 yıl sonu faiz tahminlerindeki en yüksek beklenti yüzde 32, en düşük beklenti ise yüzde 26 seviyesi oldu.

Faiz kararı 11 Aralık'ta açıklanacak

Merkez Bankası faiz kararı 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Kasım ayında takvim gereği PPK toplantısı yapmayan Merkez Bankası, ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekmişti.