Kritik kurumun Türk başkanı açıkladı: Tarihteki en büyük krizle karşı karşıyayız

Küresel enerji piyasaları, Orta Doğu’daki çatışmaların yarattığı arz şokuyla sarsılıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, bölgede çok sayıda enerji tesisinin ağır hasar aldığını belirterek, mevcut tablonun tarihteki tüm enerji krizlerinden daha büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Enerji arzında dev kayıp

Birol’un verdiği bilgilere göre, dünya genelinde günlük yaklaşık 100 milyon varil olan petrol talebine karşılık, 13 milyon varillik arz kaybı yaşanıyor. Aynı zamanda doğal gaz tarafında da yaklaşık 100 milyar metreküplük ciddi bir düşüş söz konusu. Bu tablo, yalnızca enerji fiyatlarını değil; gübre, sülfür, helyum ve petrokimya gibi kritik sektörleri de doğrudan etkiliyor.

Hasar gören tesisler ve uzun toparlanma süresi

Saldırılar sonucunda Orta Doğu’da toplam 84 enerji tesisinin zarar gördüğü, bunlardan 34’ünün ise “ciddi ve çok ciddi” hasar aldığı açıklandı. Birol, Hürmüz Boğazı tamamen açılsa bile üretimin eski seviyelere dönmesinin en az 2 yıl sürebileceğini, bazı tesislerde bu sürenin daha da uzayabileceğini ifade etti.

Tankerler beklemede, piyasa gergin

Bölgede 200’den fazla petrol tankeri ve 10 LNG gemisinin dolu şekilde beklediği belirtilirken, Hürmüz Boğazı’nın açılması kısa vadede rahatlama sağlayabilir. Ancak güvenlik garantisi olmadan ticaretin tam anlamıyla normale dönmesi beklenmiyor.

Petrol fiyatları ve küresel riskler

Birol’a göre önümüzdeki dönemde petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanacak. Yüksek fiyatlar özellikle gelişmekte olan ülkeler için büyük risk oluşturuyor. Enflasyon baskısı ve dış ticaret açığındaki artış, birçok ülkeyi borç sarmalına sürükleyebilir.

Türkiye için stratejik fırsatlar

Enerji krizinin aynı zamanda yeni fırsatlar da sunduğuna dikkat çeken Birol, Türkiye için alternatif projelerin gündeme gelebileceğini söyledi. Basra-Ceyhan hattı ve Bakü-Ceyhan boru hattının genişletilmesi, Türkiye’yi enerji taşımacılığında kritik bir merkez haline getirebilir.

Küresel koordinasyon devrede

IEA, IMF ve Dünya Bankası iş birliğiyle kurulan kriz koordinasyon grubu, özellikle gelişmekte olan ülkelere finansal ve teknik destek sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Uzmanlara göre önümüzdeki süreç, sadece enerji değil, küresel ekonomik dengeler açısından da belirleyici olacak.