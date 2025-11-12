Kritik minerallerde TTK ve TENMAK’tan Ar-Ge atağı

Elektrikli araç bataryalarından rüzgar türbinlerine, güneş panellerinden elektronik cihazlara ve savunma teknolojilerine kadar pek çok alanda kullanılan kritik minerallar için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'ndan (TENMAK) önemli bir adım geldi.

Kritik minerallar için birlikte çalışacaklar

Gelecekte büyük enerji ve ticaret savaşlarına sahne olacak, ülkelerin yeni stratejik gücü haline gelen kritik minerallar için iki kurum güçlerini birleştirecek. Ar-Ge iş birliği protokolü imzalayan TTK ve NATEN, kritik minerallerden yerli teknoloji geliştirme hedefi ile ilerleyecek.

TTK'nın kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol, Türkiye'nin kritik mineral potansiyelini yerli teknolojiye dönüştürme hedefine katkı sağlamayı amaçlıyor. İş birliği, bu alandaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kapsayacak.