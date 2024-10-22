Kritik seçim öncesi ABD Hazine Bakanı Yellen'den Biden'a övgü: Ekonomiyi güçlendirdi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Biden yönetiminin uluslararası izolasyonizm politikalarına son vererek ABD ekonomisini yeniden canlandırdığını ifade etti. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarının açılışında konuşan Yellen, ABD'nin Covid-19 sonrası dönemdeki ekonomik büyümesine dikkat çekerek, Biden yönetiminin "Amerika'yı ve dünyayı daha kötü bir hale getiren" politikaları geride bıraktığını söyledi.

Yellen, bu yorumlarıyla, ismen bahsetmeden önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın izolasyonist politikalarına eleştiride bulundu. Konuşmasında, Biden yönetiminin uluslararası işbirliğine dayalı bir ekonomi politikasını benimseyerek hem ABD ekonomisini hem de küresel ekonomiyi desteklediğini vurguladı.

Biden yönetimi döneminde ABD'nin ekonomik büyümesinin gelişmiş ekonomilerin çoğuna kıyasla iki kat daha hızlı olduğuna dikkat çeken Yellen, "Milyonlarca kişinin işini kaybetmesinden, tarihi bir işgücü piyasası iyileşmesine geçtik" dedi.

Enflasyonun düşmesine rağmen ABD ekonomisinin diğer büyük ekonomilerden daha hızlı büyüdüğünü belirten Yellen, bu başarıda küresel ekonomik liderliğin önemli bir payı olduğunu söyledi.

Yellen ayrıca, Biden yönetiminin göreve geldiği günden itibaren, izolasyonizmi reddederek dünyanın dört bir yanındaki ekonomilerle işbirliği yapmayı tercih ettiklerini, bu stratejinin Amerikan halkına ve ekonomisine önemli faydalar sağladığını dile getirdi.