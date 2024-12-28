Kritik tarihi verdi! ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Kongre'ye borç limiti uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine 14-23 Ocak tarihleri arasında ulaşılmasının beklendiğini ifade ederek, Kongreye acilen harekete geçme çağrısı yaptı. Yellen, bu konuda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’a bir mektup gönderdi.

Borç limitinin, hükümetin yasal yükümlülüklerini karşılayabilmesi için ne kadar borçlanabileceğini belirlediğini açıklayan Yellen, bu yükümlülükler arasında Sosyal Güvenlik ve Medicare ödemeleri, asker maaşları, ulusal borcun faiz ödemeleri ve vergi iadelerinin yer aldığını vurguladı.

Haziran 2023’te yürürlüğe giren Mali Sorumluluk Yasası kapsamında borç limitinin 1 Ocak 2025’e kadar askıya alındığını hatırlatan Yellen, 2 Ocak 2025’te yeni borç limitinin bir önceki günün sonundaki ödenmemiş borç miktarı olarak belirleneceğini söyledi.

Ancak Yellen, 2 Ocak itibarıyla borç miktarında yaklaşık 54 milyar dolarlık bir düşüş öngörüldüğünü belirtti. Bu düşüşün, büyük ölçüde Medicare ödemeleriyle bağlantılı bir federal güven fonunun yapacağı planlı ödemelerden kaynaklanacağını açıkladı.

Yellen, bu durumun borç seviyesinde geçici bir azalmaya neden olacağını ve 2 Ocak itibarıyla Hazine’nin olağanüstü önlemler almasına gerek kalmayacağını ifade etti. Ancak, borcun yeniden artmasıyla 14-23 Ocak tarihleri arasında Hazine’nin olağanüstü önlemler almaya başlamasının gerekeceğini belirtti.

Yellen, ülkenin mali güvenilirliğini korumak adına Kongre’ye gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

Borç limiti nedir?

ABD’de borç limiti, federal hükümetin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek için borçlanmasına izin verilen toplam tutar anlamına geliyor. Federal hükümet, bu limite ulaşıncaya kadar borçlanabiliyor. Ancak limit aşıldığında, hükümet yalnızca mevcut nakit kaynaklarını ve gelen gelirleri kullanabiliyor. Borç limitinin artırılması için Kongre’nin yeni bir yasa çıkarması gerekiyor.

Son olarak, 2023’ün başlarında ABD federal hükümeti 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış, bu limit Haziran 2023’te yapılan müzakereler sonucunda 1 Ocak 2025’e kadar askıya alınmıştı. ABD’nin mevcut borcu ise 36,1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.