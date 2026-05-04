KRİTİK VERİ AÇIKLANDI! Nisan ayı enflasyon rakamları (oranları) belli oldu
TÜİK milyonların beklediği nisan ÜFE ve TÜFE rakamlarını bugün ilan etti.. Açıklanan rakamlar sonrası emekli ve memurun da maaşları az çok şekillendi. Vatandaşlar oranları öğrenmek isterken "Nisan ayı enflasyon rakamları kaç oldu" diye soruyor.
Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı ÜFE ve TÜFE rakamlarını saat 10.00'da ilan etti.
TÜFE, nisan ayında yüzde 4,18 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,37 oldu.
