Kritik veriler açıklandı! Memur ve emeklinin 2 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı

Milyonlarca memur ve emekli için temmuz ayında yapılacak zam farkı, açıklanan son enflasyon verileriyle netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan şubat ayı enflasyon rakamları, 2 aylık enflasyon farkını da gözler önüne serdi.

2 aylık enflasyon oranı ve temmuz zammı ne kadar oldu?

Ocak ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından şubat başında açıklanmıştı. Ocak ayında enflasyon oranı yüzde 5,03 olarak gerçekleşirken, şubat ayı enflasyonu ise yüzde 2,27 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05 olarak hesaplandı.

Bu verilere göre, enflasyon farkı yüzde 1,33 olarak belirlendi ve toplamda memur ve emekli maaşlarına yapılan zam yüzde 6,41 oldu. Buna göre, 2025 yılının Temmuz ayında memurlara yapılacak zam oranı yüzde 6,41 olarak belirlenmiş oldu.

Zam için 4 aylık veriler bekleniyor

TÜİK tarafından açıklanacak mart, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verileri, temmuz ayında yapılacak maaş zammının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için toplu sözleşmeye göre enflasyonun yüzde 0,92 oranında artması gerekiyor.

Toplu sözleşme zammı

2025 yılı için yapılan toplu sözleşme gereği, memur maaşları ve emekli maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam yapılacak. Ancak bu oranlar, enflasyonun altında kalırsa geçerli olacak. Enflasyon oranı bu zam oranlarından yüksek olursa, memurlar enflasyon farkını da hesaplarında görecek.

Ocak ayında zam oranı ne kadar oldu?

Ocak ayında, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 15,75 oranında zam yapılırken, memur maaşlarına yapılan artış ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11,55 olarak gerçekleşmişti. Temmuz ayında ise memur ve emekli maaşları bir kez daha gözden geçirilecek.