Kriz de var fırsat da ekonomiye odaklanalım
Erken seçim tartışmalarının gündeme gelmemesini isteyen Anadolu İş dünyası temsilcileri, “İktidar veya muhalefet kim seçimi gündeme getirirse vebali boynuna. Türkiye’nin gündemi artık ekonomi olmalı ve kalıcı adımlar atılmalı” mesajını verdi... Hilal Sönmez'in haberi...
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.