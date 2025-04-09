Kriz kahini ekonomist Nouriel Roubini'den yeni tahmin!

Kriz kahini olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarının etkilerini azaltmak amacıyla ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini hızla artıracağı yönündeki beklentilerini törpülemesi gerektiğini belirtti.

2008 krizini bilmişti

Bloomberg HT'nin haberine göre; 2008 finansal krizini doğru tahmin ederek ün kazanan ekonomist Roubini, bu kez ABD ekonomisinin bir resesyondan kaçınacağını ve tarifelere ilişkin politik gerilimlerin azalmasının ardından Fed’in yıl sonuna kadar faiz oranlarını sabit tutacağını öngörüyor.

Baskıya ilk boyun eğen taraf Trump olacak

Roubini’ye göre, Trump’ın cezalandırıcı tarifelerinin küresel bir durgunluk yaratacağı endişesiyle üç gün içinde 5 trilyon dolarlık bir hisse senedi satışının yaşanmasının ardından, bu baskıya ilk boyun eğen taraf Trump olacak.

Roubini "Başkan her ne kadar tarifeleri “ilaç” olarak tanımlasa da, ABD Merkez Bankası enflasyonla mücadele görevine sadık kalacak" diye ekledi.

Ayrıca, Roubini’ye göre, son küresel çalkantılara rağmen kredi piyasalarının görece dirençli kalması, Fed’in politikada temkinli davranması için başka bir neden oluşturuyor.