Kruvaziyer turizminde hedef 3 milyon yolcu

Uluslararası Kru­vaziyer Hatları Birliği (CLIA) verilerine göre, 2024 yılın­da dünya genelinde yakla­şık 35 milyon kruvaziyer yol­cusuna ulaşıldı.

Şubatta gelen yolcuda artış %500'ü aştı

Yıllık ortalama %7 ila %10 büyüme kapasitesi gösteren sektörde 2025 yılı için 38 - 40 milyon arasında yolcu ön­görülüyor. Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i birbirine bağ­layan kilit bir kavşak nokta­sı, hem Avrupa hem Asya’ya açılan kapısı ile doğu-batı tu­rizm rotalarının doğal durağı olması sebebiyle Türkiye, son yıllarda kruvaziyer turiz­minde yeniden dikkati çeki­ci bir yükseliş ivmesi yakala­dı. Türkiye Seyahat Acenta­ları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, kruvaziyer turizminde yıllık 3 milyon yolcuya ulaşmamız gerektiğini söyledi.

Şubat ayında Türkiye’ye ge­len kruvaziyer yolcu sayısı ge­çen yılın aynı dönemine göre %509,3 artış göstererek 29 bin 826’ya ulaştı. Türkiye liman­larına yanaşan kruvaziyer ge­mi sayısı ise %220 artışla 16’ya yükseldi. Böylece tüm zaman­ların şubat ayı rekoru kırıldı. Ocak ayında da benzer şekilde artış gerçekleşti. Türkiye, bu yılın ilk iki ayında üst üste re­kor kırarak kruvaziyer turiz­minde dikkati çeken bir ivme yakalamış oldu. Kültür ve Tu­rizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın or­tak girişimleriyle uluslararası kruvaziyer operatörleriyle iş birliği geliştirilirken rotalara Türkiye limanları entegre edi­liyor. Kuşadası, İstanbul, An­talya, İzmir, Trabzon, Sinop ve Çeşme gibi limanlarda ciddi altyapı yatırımları yapan Tür­kiye'yi Galataport projesi Do­ğu Akdeniz’in en modern kru­vaziyer limanlarından biri ha­line getirdi.

Çoğunluk Avrupa ve Amerika’dan geliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Türkiye'nin kruvaziyer turizmi için ciddi yatırımlar yaptığını belirterek, Türkiye'ye gelen kruvaziyer gemi sayısının yıllık ortalama 300-400'lere çıkarılabildiğinde müthiş bir ivme kazanılacağını kaydetti. Günaydın, “Kruvaziyer müşteri sayısını bizim direkt 3 milyona çıkarmamız gerekiyor. Şu anda 2 milyon bandındayız. En kısa zamanda 3 milyona çıkacağını da düşünüyorum. Kruvaziyer turizminde İstanbul'da çok avantajlı durumdayız. Asya ve Japonya'dan da gelen kruvaziyer gemileri var. Orta Doğu ülkelerinden de yavaş yavaş gelmeye başladı. Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcularının çoğunluğu Avrupa ve Amerika'dan” dedi.