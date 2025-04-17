Kruvaziyer turizminde hedef 3 milyon yolcu
Kruvaziyer turizmi, son on yılda küresel turizm ha¬reketleri içinde en hızlı büyü¬yen sektörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği (CLIA) verilerine göre, 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 35 milyon kruvaziyer yolcusuna ulaşıldı.
Şubatta gelen yolcuda artış %500'ü aştı
Yıllık ortalama %7 ila %10 büyüme kapasitesi gösteren sektörde 2025 yılı için 38 - 40 milyon arasında yolcu öngörülüyor. Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i birbirine bağlayan kilit bir kavşak noktası, hem Avrupa hem Asya’ya açılan kapısı ile doğu-batı turizm rotalarının doğal durağı olması sebebiyle Türkiye, son yıllarda kruvaziyer turizminde yeniden dikkati çekici bir yükseliş ivmesi yakaladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, kruvaziyer turizminde yıllık 3 milyon yolcuya ulaşmamız gerektiğini söyledi.
Şubat ayında Türkiye’ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %509,3 artış göstererek 29 bin 826’ya ulaştı. Türkiye limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi sayısı ise %220 artışla 16’ya yükseldi. Böylece tüm zamanların şubat ayı rekoru kırıldı. Ocak ayında da benzer şekilde artış gerçekleşti. Türkiye, bu yılın ilk iki ayında üst üste rekor kırarak kruvaziyer turizminde dikkati çeken bir ivme yakalamış oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortak girişimleriyle uluslararası kruvaziyer operatörleriyle iş birliği geliştirilirken rotalara Türkiye limanları entegre ediliyor. Kuşadası, İstanbul, Antalya, İzmir, Trabzon, Sinop ve Çeşme gibi limanlarda ciddi altyapı yatırımları yapan Türkiye'yi Galataport projesi Doğu Akdeniz’in en modern kruvaziyer limanlarından biri haline getirdi.
Çoğunluk Avrupa ve Amerika’dan geliyor
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Türkiye'nin kruvaziyer turizmi için ciddi yatırımlar yaptığını belirterek, Türkiye'ye gelen kruvaziyer gemi sayısının yıllık ortalama 300-400'lere çıkarılabildiğinde müthiş bir ivme kazanılacağını kaydetti. Günaydın, “Kruvaziyer müşteri sayısını bizim direkt 3 milyona çıkarmamız gerekiyor. Şu anda 2 milyon bandındayız. En kısa zamanda 3 milyona çıkacağını da düşünüyorum. Kruvaziyer turizminde İstanbul'da çok avantajlı durumdayız. Asya ve Japonya'dan da gelen kruvaziyer gemileri var. Orta Doğu ülkelerinden de yavaş yavaş gelmeye başladı. Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcularının çoğunluğu Avrupa ve Amerika'dan” dedi.