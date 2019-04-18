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Kruvaziyerde yeniden yükselişin yılı 2020 olacak

Türkiye limanlarını neredeyse terk eden kruvaziyer devleri 60 seferle yeniden Akdeniz’in incisine döndü. 2020, lüks kruvaziyer turizminin yılı olacak. (Ahmet Usman)

Kruvaziyerde yeniden yükselişin yılı 2020 olacak
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