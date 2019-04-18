Kruvaziyerde yeniden yükselişin yılı 2020 olacak
Türkiye limanlarını neredeyse terk eden kruvaziyer devleri 60 seferle yeniden Akdeniz’in incisine döndü. 2020, lüks kruvaziyer turizminin yılı olacak. (Ahmet Usman)
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