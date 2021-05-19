Küçük esnaf aşıda öncelik istiyor

REM Esnaf Barometresi Raporu Nisan 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre küçük esnaf en temaslı kesimlerden birinin kendileri olduğunu söyleyerek aşıda öncelik talep etti. ‘Aşı olurum’ diyen esnafın oranı 12 puan birden yükseldi.

"Kalıcı destek bekliyorlar"

REM People tarafından hazırlanan ve küçük esnafa yönelik veriler içeren raporun Nisan ayı sonuçlarını değerlendiren REM People’ın CEO’su Bülent Peker, “Nisan ayı itibarıyla esnafın kapanmalar nedeniyle her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu gördük. Salgında borçlarını öteleyen esnaf desteklerin daha kalıcı olmasını istiyor. Salgın sürecinde kan kaybeden esnafın umudu azalmaya devam ediyor. Verilecek hibe desteği, kira yardımı ve vergi istisnaları talep ediyorlar.”

Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde bin 500 noktada yapılan ziyaretlerle hazırlanan “REM – Esnaf Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Nisan’21 sonuç raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle:

Aşıda öncelik istiyorlar

Rapora göre, esnaf aşı konusunda öncelik bekliyor. Esnafın aşı olma eğilimi incelendiğinde, bir önceki dönem yüzde 58 olan “Aşı olurum” diyen esnafın oranı yüzde 70’e yükseldi. Nisan döneminde ciddi oranda artan vakalardan kaygılanan esnaf, vatandaşlarla en çok temas eden kesimin kendileri olduğunu söylüyor ve aşı olmada kendilerine de öncelik verilmesini talep ediyor.

Veresiye düşüyor kart artıyor

Sıcak paraya ihtiyaç duyan esnafın veresiye ile alışveriş yaptırma oranı düşmeye devam ediyor. Ocak ayında yüzde 44 olan veresiye ile alışverişin geçerli olduğu bakkal noktası oranı 4 ayda hızla düşerek Nisan ayında yüzde 22’ye indi. Veresiye ile alışverişin bakkal noktalarının cirosu içerisindeki payı da 4 ay içerisinde yüzde 9’dan yüzde 5’e düştü. Buna karşın, kredi kartı ile yapılan alışverişlerin cirodaki payı ise aynı dönemde yüzde 29’dan yüzde 33’e yükseldi. Salgın sürecinde kendileri de finansal olarak kan kaybeden bakkal noktaları, veresiye alışverişi kredi kartına yönlendirmeye bu dönemde de devam etti.

Yüzde 70'i salgından endişe duyuyor

Nisan döneminde 2 puanlık artışla geleneksel kanal esnafının yüzde 70’i salgından endişe duyduğunu belirtti. Vakaların dramatik olarak artması ve bireylerin tedbirlere uyum göstermediğini düşünmeleri esnafın içinde bulunduğumuz süreçte kaygısının artmasında etkili oldu. Daha önce alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu ve tam kapanma olması gerektiğini belirten esnaf kesimi, nisan dönemi sonunda gerçekleştirilen tam kapanma kararının uygulanma şeklinden de memnun değil.

Daha fazla destek istiyorlar

Salgının başında zorunlu borçları ötelenen esnaf, tekrar önüne gelen faizli borçlar karşısında kendisini yetersiz hissediyor. Bu nedenle yapılan desteklerin daha etkin ve kalıcı olmasını talep ediyor. Tam kapanma kararı alındığını fakat eve kapatılan insanlara maddi destek sağlanmadığını düşünen bakkal esnafı; hibe, kira yardımı, vergi alınmaması gibi daha etkili maddi destekler bekliyor.

Geleceğe dair umudunu kaybedenler artıyor

Hali hazırda genel ekonomik durgunluk ile mücadele veren geleneksel kanal esnafı, özellikle salgının hayatımıza girdiği son 1 yıllık sürede kan kaybetti. Her 2 esnaftan 1’i, en önemli kaygısının salgının bir türlü bitmemesi olduğunu belirtirken, İşlerinin daha da kötüye gittiğini ve düzeleceğine dair umudunu kaybettiğini belirten esnafın oranı son bir ayda yüzde 27’den yüzde 32’ye yükseldi.

Güven Endeksi 4,3 puan geriledi

Esnaf Barometresi Genel Güven endeksi bir önceki döneme göre 4,3 puanlık anlamlı düşüş ile 6,2 olarak gerçekleşerek en düşük seviyeye geriledi. Bu duruma; iş yapma ve finansal durumu ortaya koyan Mali Durum alt endeksinin 6,3 puan, ülke ekonomisine güveni ifade eden Genel Ekonomi alt endeksi 5,1 puan düşmesi etkili oldu. Ayrıca Ticaret Endeksi de salgını etkisiyle 3,1 puanlık düşüşle 7,7’ye indi. Tüm endekslere göre Esnaf Barometresi de 3,2 puanlık düşüşle 7’ye geriledi.