Küçük esnafta nakit alış veriş yerini karta bırakıyor

Küçük esnafın nabzını tutan ‘Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi’nin Ocak 2021 dönemi sonuçları açıklandı.

Rapora göre, küçük esnafta nakit alışveriş yerini kredi kartına bırakmaya başladı. Küçük esnafta kullanılan tahsilat ürünlerinde kredi kartı kullanım yaygınlığı yüzde 84 ile en yüksek seviyeye çıktı. Son 6 ayda nakit ödemenin ciro içindeki payı ise yüzde 69’dan yüzde 62’ye indi.

REM People’ın CEO’su Bülent Peker, “Ödeme alışkanlıklarının her geçen gün değiştiğini görüyoruz. Son 6 ayda kredi kartının yaygınlığı yüzde 77’den yüzde 84’e çıkarken ciro içindeki payı da yüzde 22’den yüzde 29’a yükseldi. Bu değişim tüketicilerin artık küçük esnaftaki küçük harcamalar için bile kredi kartını daha fazla kullanmaya başladığını gösteriyor.”

Veresiye defteri kabarıyor

Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 650 noktada yapılan ziyaretlerle hazırlanan “REM - TT Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Ocak’21 sonuç raporuna göre, küçük esnafta verisiye defteri kabarıyor. Veresiye defteri kullanan bakkalların oranı önceki döneme göre artarak yüzde 49’a yükseldi. Tahsilat ürünleri arasında kredi kartı yaygınlığı Ağustos 2020’de yüzde 77 seviyesindeyken Ocak 2021’de yüzde 84’e ulaştı. Araşırmaya göre bu durum, tüketicinin ödemelerini yapmakta güçlük çektiğine, ancak bakkalların da ayakta duracak gücü kalmadığından nakit olarak gerçekleştiremediği tahsilatına kredi kartını alternatif olarak sunmak istediğine işaret ediyor.

Nakit kullanımı 6 ayda yüzde 10 düştü

Ödeme türlerinin ciro içindeki payına bakıldığında ise, tüketicinin nakitten kredi kartına yöneldiği ortaya çıktı. Son 6 ayda nakdin ciro içindeki payı yüzde 69’dan yüzde 62’ye inerken kart kullanımı yüzde 22’den yüzde 29’a yükseldi.

Araştırmaya göre, kredi borcu bulunan bakkalların oranı bir önceki döneme göre artarak yüzde 51’e yükseldi. İş yapma seviyesi son dönemde daha da düşen bakkallar faizlerin yüksekliğine rağmen finansman sorununu yönetebilmek amacıyla krediye yöneldi. Özellikle ciro seviyesi düşük olan ve fazla deneyimi olmayan bakkallarda bu oran yüzde 70’e çıktı.

Güven endeksindeki düşüş terisine döndü

Araştırmaya göre, Genel Güven Endeksi ağustos döneminden beri ilk defa artış gerçekleştirerek 8,2’ye yükselmekle birlikte düşük trendini devam ettirdi. Her ne kadar mevcut duruma dair olumsuz hava hakim olmaya devam etse de aşının uygulanmaya başlanması ile birlikte geleceğe dair iyimser beklentilerin de yükselmesi endeksin az da olsa artmasını sağladı.

Atıştırmalık satışı arttı

Ticaret Endeksi, 7,3 ile Ocak 2020’den itibaren en düşük seviyesine inerken, kısıtlamaların devam etmesiyle birlikte atıştırmalık ürünler dışında tüm ürün kategorilerindeki düşüş Ocak 2021’de de devam etti. Yasaklara ek olarak ürün fiyatlarındaki artış, tüketicileri en uygun noktalardan alışveriş yapmaya yönlendirdi.

Aşıya gövenenlerin oranı yüzde 32

Salgından endişe duyanların oranı önceki döneme göre yüzde 70’e geriledi. Araştırmaya göre, aşının uygulanmaya başlaması ve vaka sayılarının da azalmaya başlaması insanların geleceğe dair daha iyimser olmasını sağladı. Buna bağlı olarak salgının 12 aydan daha uzun süreceğini düşünenlerin oranı yüzde 56’ya geriledi.

Araştırmaya göre insanlar, aşının uygulanmasının salgını bitireceği ümidini taşımakla birlikte, aşıya güvenenlerin oranı yüzde 32 ve insanların sadece yüzde 38’i aşı olmayı düşünüyor. 24 yaş altı ve 55 yaş üstü bireylerde aşı olmayı düşünlerin oranı ortalamadan daha yüksek iken, orta yaş bireylerde ise tedirginlik hakim.