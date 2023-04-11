Küçük işletmeler, sigorta yaptıramamaktan şikâyetçi

Sigorta sektöründe bazı branşlar daha hızlı, bazıları ise daha yavaş büyüyor. Örneğin kasko her zaman cazibesini sürdürürken, hayat sadece kredi alırken tercih edilmeye devam ediyor.

Ancak bir süredir birkaç branşta tüketici açısından sıkıntılı günler yaşanıyor. Zorunlu trafik sigortası şirketlerin zarar ettikleri bir branş. Bu nedenle uzun bir süredir müşteri ve acentelerden sigorta yaptıramadıklarına dair şikâyet geliyordu.

Konuyla ilgili olarak çeşitli yasal önlemler alındı hatta sigorta yapmaktan kaçınan şirketlere, belirli bir süre sigorta yapmaktan men cezası dahi getirildi ancak mağduriyetlerin önüne geçilemedi. En son geçen hafta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu bir açıklama yaptı ve "Eğer imtina genelgesinden istediğimiz sonucu elde edemezsek trafik operasyon merkezi kuracağız” dedi.

Trafik sigortasından sonra bazı sektörlerde küçük işletmelerden sigorta yaptıramama şikâyetleri gelmeye başladı. Özellikle deprem bölgesinde yaşanan mağduriyetlerden dolayı sigorta yaptırmak isteyenlerin sayısının arttığını ancak bu sefer de şirketlerin teklif vermeye yanaşmadıkları öne sürüldü. Konuştuğumuz bir sigorta acentesi 5 senedir sigortasını yaptığı hasarsız işletmeye sigorta yaptıramadığını söylüyor.

Teklif dahi alamadığını kaydeden acente, sigorta şirketinin “iş kabul kriterleri gereği yapmıyoruz” dediğini aktarıyor ve “Küçük çaplı işletmelere yine kesiyoruz. Fotoğraf gönderiyoruz. İşletme biraz büyüdüğü zaman eksper gönderiliyor. Eksper daha önce sigorta yaptırılan aynı işyerine çeşitli gerekçelerle sigorta yapılmayacağını söylüyor” diyor.

Bir ambalaj üreticisi faaliyet gösterdikleri sektörden dolayı riskli bulunduklarını ve devamlı sigorta yaptırdıkları şirketin artık teklif vermediğini söylüyor. Çalıştıkları banka vasıtasıyla sigorta yaptırabildiklerini kaydeden yönetici sektörlerinde pek çok işletmenin aynı sorunu yaşadığını belirtiyor.

Yüksek riskli bulunan sektörlerde ilk sıralarda kimya ve kağıt ambalaj sektörleri geliyor. Bu konuda görüş aldığımız bir sigorta şirketi yöneticisi sigorta şirketlerinin reasürans anlaşmaları nedeniyle her riske giremediğini, teminat verilmeyen risklerin bulunduğunu, bununla ilgili SEDDK'nın çalışması olduğunu söylüyor.

Sigortasız aracı bağladılar

Zorunlu trafik sigortasında da alınan önlemlere rağmen şirketlerin sigorta yapmaktan kaçınmaya devam ettikleri belirtiliyor. Yıllardır trafik poliçesi kestiğini belirten bir acente, bir müşterisi için çalıştığı 8 şirketi aradığını ancak zorunlu trafik sigortası yaptıramadığını vurguluyor.

Acente, müşterinin sigortasız trafiğe çıktığını ve aracının bağlandığını da aktarıyor. Kazalarda karşılıklı tutanak uygulamasının sektörü olumsuz etkilediğini belirten acente yöneticisi “daha önce polis geliyordu tutanak tutuyordu.

Sonra sürücülerin karşılıklı tutanak tutma uygulaması başladı ve bu çok suiistimal ediliyor. Hem tamir maliyetlerinin yüksekliği ile yaralanmalı ve ölümlü kazalarda tazminatların çok yüksek olması da bu branşta sıkıntı yaratıyor” diyor.