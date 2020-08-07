07 Ağustos 2020

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, son yıllarda küçükbaş hayvancılığa verilen desteklerin olumlu sonuçlarının alındığını belirterek, "Küçükbaş hayvan sayısı 55 milyonu aştı. Nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısı hedefine adım adım yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan haziran ayına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini değerlendirdi.

Haziran sonu itibarıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarını aktaran Çelik, 2009-2020 döneminde koyun sayısının 21,7 milyondan 42,7 milyona, keçi sayısının 5,1 milyondan 12,35 milyona ulaştığını açıkladı.

Çelik, koyunların 39 milyon 56 bin başının yerli, 3 milyon 656 bin başının merinos, keçilerin 12 milyon 88 bin başının kıl keçisi, 262 bin başının tiftik keçisinden oluştuğunu, özellikle yün sanayisine ham madde sağlayan merinos koyunu sayısındaki 580 bin başlık artışın önemli olduğunu vurguladı.

Küçükbaş hayvan varlığının Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği desteklerle olağanüstü bir hızla arttığını belirten Çelik, şu açıklamayı yaptı:

"2020'nin ilk yarısında sığır sayısı yüzde 4,2, manda sayısı yüzde 2,5 artarken, artışta keçi sayısında yüzde 10,2, koyun sayısında yüzde 14,6 gibi çift haneli rakamlara ulaşıldı. Nüfus başına bir küçükbaş hedefine ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığımız küçükbaş hayvancılığa daha önce olmayan destekler getirdi ve küçükbaş sayısı 55 milyonu aştı. Nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısı hedefine adım adım yaklaşıyoruz."

- "Desteklerin boşa gitmediği görüldü"

Çelik, verilen desteklerin boşa gitmediğinin görüldüğüne işaret ederek, küçükbaş hayvancılıktaki hızlı büyümenin devamı için yetiştiricinin mera ve çoban sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Tarım ve hayvancılıkta genç nüfusun en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkati çeken Çelik, genç nüfusu tarımda tutabilmek için kır ile kent arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların giderilmesi, genç nüfusa yönelik desteklerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Çelik, bunların yapılmasıyla yetiştiricilerin rahatlıkla küçükbaş hayvan sayılarını ve hayvansal ürün üretimini çok daha ileri rakamlara taşıyabileceğini, küçükbaş hayvancılıktan elde edilen gelire milyarlarca lira eklenebileceğini söyledi.

Kaynak: AA