Küçükbaş hayvancılıkta verim için sürdürülebilirlik uyarısı

DÜNYA-ADANA

Adana’nın iklimi ve coğra­fi yapısıyla küçükbaş hayvancı­lık açısından önemli avantajlara sahip olduğunu ifade eden Mu­rat Şen, son yıllarda üreticinin ciddi ekonomik baskı altında kaldığını dile getirdi. Yem, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artı­şın üreticinin gelir-gider denge­sini bozduğunu kaydeden Şen, birçok yetiştiricinin sektörden çekilme noktasına geldiğini kay­detti. Şen, “Potansiyelimiz çok yüksek ancak bu potansiyeli tam anlamıyla kullanabildiği­mizi söylemek zor. Üreticimizin ayakta kalabilmesi için destek­lerin artırılması gerekiyor” dedi.

“Çalışan kadınların sigortalarını devlet ödemeli”

Tarım ve Orman Bakanlığı ta­rafından verilen desteklerin önemli olduğunu ancak mevcut ekonomik şartlar karşısında ye­tersiz kaldığını belirten Şen, des­tek modellerinin yeniden yapı­landırılması gerektiğini aktardı. Özellikle küçük üreticiyi koru­yan, bürokrasiyi azaltan ve üre­tim maliyetlerine endeksli bir destek sisteminin hayata geçiril­mesi gerektiğini ifade eden Şen, “Destekler sadece hayvan sayı­sına göre değil, verimlilik ve sür­dürülebilirlik esas alınarak ve­rilmelidir. Ayrıca küçükbaş hay­vancılığın profesyonel bir iş kolu olarak görülmesi gerekiyor. Bu işi yapan işletmelerde çalışan ka­dınların sigortalarının devlet ta­rafından karşılanması hem üre­timin devamlılığı hem de gençle­rin sektöre yönelmesi açısından çok önemli” diye konuştu.

“Mera alanları sektör açısından hayati önem taşıyor”

Bölgede en sık karşılaşılan hayvan hastalıklarının şap has­talığı, koyun-keçi vebası (PPR) ile iç ve dış parazitler olduğunu belirten Şen, üreticilerin bu ko­nuda sürekli bilgilendirildiğini söyledi. Bakanlık koordinasyo­nunda aşılama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Şen, mera alanlarının daralmasının da üre­ticiyi zorladığını ifade etti. Me­ra ıslah çalışmalarına önem ver­diklerini dile getiren Şen, üre­ticinin hayvanını besleyecek doğal alanlara erişiminin korun­masının sektör açısından hayati olduğunu belirtti.

“Gençleri teşvik için özel teşvikler artırılmalı”

Genç nüfusun küçükbaş hay­vancılığa ilgisinin giderek azal­dığını söyleyen Murat Şen, düşük gelir güvencesi ve ağır çalışma koşullarının gençleri sektörden uzaklaştırdığını ifade etti. Şen, gençlerin sektöre kazandırılma­sı için özel teşvikler, hibe prog­ramları, eğitim destekleri ve sosyal güvence sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini be­lirterek, “Hayvancılığın sürdü­rülebilmesi için gençlerin bu işi devralması şart. Biz birlik olarak genç üreticilere her türlü desteği vermeye hazırız.” diye konuştu.

Önümüzdeki 5 yılın sektör açı­sından çok önemli olduğunu be­lirten Şen, doğru politikalar uy­gulanması halinde küçükbaş hayvancılığın yeniden büyüme ivmesi yakalayacağını söyledi.