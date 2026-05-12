Küçükbaş hayvancılıkta verim için sürdürülebilirlik uyarısı
Adana İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Murat Şen, artan maliyetler, daralan mera alanları ve genç nüfusun sektöre ilgisizliğinin küçükbaş hayvancılığı tehdit ettiğini belirterek, doğru politikalarla Adana’nın bu alanda Türkiye’nin öncü illerinden biri olabileceğini söyledi.
DÜNYA-ADANA
Adana’nın iklimi ve coğrafi yapısıyla küçükbaş hayvancılık açısından önemli avantajlara sahip olduğunu ifade eden Murat Şen, son yıllarda üreticinin ciddi ekonomik baskı altında kaldığını dile getirdi. Yem, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışın üreticinin gelir-gider dengesini bozduğunu kaydeden Şen, birçok yetiştiricinin sektörden çekilme noktasına geldiğini kaydetti. Şen, “Potansiyelimiz çok yüksek ancak bu potansiyeli tam anlamıyla kullanabildiğimizi söylemek zor. Üreticimizin ayakta kalabilmesi için desteklerin artırılması gerekiyor” dedi.
“Çalışan kadınların sigortalarını devlet ödemeli”
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklerin önemli olduğunu ancak mevcut ekonomik şartlar karşısında yetersiz kaldığını belirten Şen, destek modellerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini aktardı. Özellikle küçük üreticiyi koruyan, bürokrasiyi azaltan ve üretim maliyetlerine endeksli bir destek sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Şen, “Destekler sadece hayvan sayısına göre değil, verimlilik ve sürdürülebilirlik esas alınarak verilmelidir. Ayrıca küçükbaş hayvancılığın profesyonel bir iş kolu olarak görülmesi gerekiyor. Bu işi yapan işletmelerde çalışan kadınların sigortalarının devlet tarafından karşılanması hem üretimin devamlılığı hem de gençlerin sektöre yönelmesi açısından çok önemli” diye konuştu.
“Mera alanları sektör açısından hayati önem taşıyor”
Bölgede en sık karşılaşılan hayvan hastalıklarının şap hastalığı, koyun-keçi vebası (PPR) ile iç ve dış parazitler olduğunu belirten Şen, üreticilerin bu konuda sürekli bilgilendirildiğini söyledi. Bakanlık koordinasyonunda aşılama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Şen, mera alanlarının daralmasının da üreticiyi zorladığını ifade etti. Mera ıslah çalışmalarına önem verdiklerini dile getiren Şen, üreticinin hayvanını besleyecek doğal alanlara erişiminin korunmasının sektör açısından hayati olduğunu belirtti.
“Gençleri teşvik için özel teşvikler artırılmalı”
Genç nüfusun küçükbaş hayvancılığa ilgisinin giderek azaldığını söyleyen Murat Şen, düşük gelir güvencesi ve ağır çalışma koşullarının gençleri sektörden uzaklaştırdığını ifade etti. Şen, gençlerin sektöre kazandırılması için özel teşvikler, hibe programları, eğitim destekleri ve sosyal güvence sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Hayvancılığın sürdürülebilmesi için gençlerin bu işi devralması şart. Biz birlik olarak genç üreticilere her türlü desteği vermeye hazırız.” diye konuştu.
Önümüzdeki 5 yılın sektör açısından çok önemli olduğunu belirten Şen, doğru politikalar uygulanması halinde küçükbaş hayvancılığın yeniden büyüme ivmesi yakalayacağını söyledi.