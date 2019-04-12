Küçükbaş yetiştiricileri temkinli
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün açıkladığı reform paketinde küçükbaş hayvan varlığının 100 milyona yükseltilmesine ilişkin hedefe, hayvancılık sektörü temkinli yaklaştı. (Zehra Oruç)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.